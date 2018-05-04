Мы не просто разрабатываем сайты и настраиваем рекламу, а создаем постоянный поток клиентов, со средней ценой за целевой звонок 70 р!
Вы быстро вернете свои деньги. Окупаемость наших услуг от 7 до 30 дней!
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Разработать одностраничный сайт не сложно. Но, наша задача заключается в том, чтобы не просто сделать сайт, а создать реально работающий инструмент, который будет приносить Вам доход.
Мы сделали не один десяток сайтов и знаем как выжать из конкретной ниши максимум клиентов.
Большой опыт упаковки и оформления предложений, маркетинговые исследования, высококлассный дизайн и профессиональное программирование.
Всё это позволит не просто рассказать о Вашем товаре/услуге Вашим клиентам, а полностью раскрыть всю суть предложения, закрыть все возражения и «за руку» провести клиента
до целевого действия - покупки
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РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
ГАРАНТИЮ РЕЗУЛЬТАТА
Если вы закажете сайт или лендинг с рекламой в Google Adwords или Яндекс Директ и по каким-то причинам у Вас не будет продаж/заявок/звонков. Мы вернем 100% Ваших денег!
ГАРАНТИЮ НА САЙТ
Все этапы разработки заранее согласуются, уточняются и детально прописываются в договоре.
И мы обязуемся выполнить все работы качественно и в полном объеме.
ГАРАНТИЮ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ
Мы полностью несем ответственность за своевременное выполнение всех работ.
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Наша цель – найти для вас как можно больше новых клиентов по лучшей цене!
Именно поэтому в нашем штате работаю профессионалы,
по настройке рекламных кампаний, вы не потратите ни цента бесцельно!