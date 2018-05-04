Создаем сайты и поток клиентов в Ваш бизнес!

Мы не просто разрабатываем сайты и настраиваем рекламу, а создаем постоянный поток клиентов, со средней ценой за целевой звонок 70 р!

Вы быстро вернете свои деньги. Окупаемость наших услуг от 7 до 30 дней!

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Разработать одностраничный сайт не сложно. Но, наша задача заключается в том, чтобы не просто сделать сайт, а создать реально работающий инструмент, который будет приносить Вам доход.

Мы сделали не один десяток сайтов и знаем как выжать из конкретной ниши максимум клиентов.

Большой опыт упаковки и оформления предложений, маркетинговые исследования, высококлассный дизайн и профессиональное программирование.

Всё это позволит не просто рассказать о Вашем товаре/услуге Вашим клиентам, а полностью раскрыть всю суть предложения, закрыть все возражения и «за руку» провести клиента

до целевого действия - покупки

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РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

ГАРАНТИЮ РЕЗУЛЬТАТА

Если вы закажете сайт или лендинг с рекламой в Google Adwords или Яндекс Директ и по каким-то причинам у Вас не будет продаж/заявок/звонков. Мы вернем 100% Ваших денег!

ГАРАНТИЮ НА САЙТ

Все этапы разработки заранее согласуются, уточняются и детально прописываются в договоре.

И мы обязуемся выполнить все работы качественно и в полном объеме.

ГАРАНТИЮ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ

Мы полностью несем ответственность за своевременное выполнение всех работ.

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Наша цель – найти для вас как можно больше новых клиентов по лучшей цене!

Именно поэтому в нашем штате работаю профессионалы,

по настройке рекламных кампаний, вы не потратите ни цента бесцельно!