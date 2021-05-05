bmatthew

Матвей bmatthew

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов, UX/UI дизайн

Создаю авторские сайты от лендингов до многостраничников.

Монетизирую задачи бизнеса и формирую убедительный имидж.

Предоставляю полный цикл услуг при создании сайта:

+ Маркетинговый анализ целевой аудитории и конкурентов

+ Формирование технического задания, прототипа и написание текстов

+ Создание индивидуального дизайна

+ Разработка на чистом коде

+ Поддержка сайта 2 месяца

Такие сайты окупают мои услуги за пару недель.

  • Нужен сайт для кафе в Перми

    Что требуется от сайта: Меню с описанием для каждого блюда. Карта. Где мы находимся. Отзывы. Форма заявки. Заявки на доставку должны приходить в беседу вконтакте. Также ожидаем, что ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    4 года назад