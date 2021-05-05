Что требуется от сайта: Меню с описанием для каждого блюда. Карта. Где мы находимся. Отзывы. Форма заявки. Заявки на доставку должны приходить в беседу вконтакте. Также ожидаем, что ...
Интернет-магазины14 заявок
Закрыт
4 года назад
Создаю авторские сайты от лендингов до многостраничников.
Монетизирую задачи бизнеса и формирую убедительный имидж.
Предоставляю полный цикл услуг при создании сайта:
+ Маркетинговый анализ целевой аудитории и конкурентов
+ Формирование технического задания, прототипа и написание текстов
+ Создание индивидуального дизайна
+ Разработка на чистом коде
+ Поддержка сайта 2 месяца
Такие сайты окупают мои услуги за пару недель.
Что требуется от сайта: Меню с описанием для каждого блюда. Карта. Где мы находимся. Отзывы. Форма заявки. Заявки на доставку должны приходить в беседу вконтакте. Также ожидаем, что ...