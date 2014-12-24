bob_motor

Владимир bob_motor

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Адаптивная, семантическая, кроссбраузерная, валидная верстка

Требования от PSD макета:

  • веб-шрифты должны присутствовать в Google Fonts или предоставляться вместе с макетом;
  • состояния ссылок и прочих интерактивных элементов должны быть изображены в макете или быть описаны в ТЗ;
  • для установки фавикона необходим *.ico.
Для адаптивной верстки необходимы:

  • PSD макет в 2-3 вариантах дизайна (desktop/phablet/mobile) или же четкое описание как это должно выглядеть;
  • расположение элементов базового дизайна должно позволять ужиматься и растягиваться на 15-25% без ущерба для художественного

    замысла;

  • указание всех размеров экранов, под которые требуется верстка.

HTML-верстка
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$5/час
#2327