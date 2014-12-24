Адаптивная, семантическая, кроссбраузерная, валидная верстка
Требования от PSD макета:
- веб-шрифты должны присутствовать в Google Fonts или предоставляться вместе с макетом;
- состояния ссылок и прочих интерактивных элементов должны быть изображены в макете или быть описаны в ТЗ;
- для установки фавикона необходим *.ico.
- PSD макет в 2-3 вариантах дизайна (desktop/phablet/mobile) или же четкое описание как это должно выглядеть;
- расположение элементов базового дизайна должно позволять ужиматься и растягиваться на 15-25% без ущерба для художественного
замысла;
- указание всех размеров экранов, под которые требуется верстка.
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
#2327