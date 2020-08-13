bobrovamariya

графический дизайнер

Я занимаюсь дизайном уже 7 лет, 5 из которых на фрилансе. В дизайне меня больше всего привлекает процесс создания нового, когда из слов появляется, визуальный образ – дизайн, который предвосхищает все ожидания клиента.

Моя основная специализация разработка эстетичных логотипы для проектов с женской аудиторией.

Так же могу быть полезна:

- в разработке фирменного стиля

- в оформлении социальных сетей

- в разработке полиграфии и рекламной продукции