bobrovamariya

графический дизайнер
Я занимаюсь дизайном уже 7 лет, 5 из которых на фрилансе. В дизайне меня больше всего привлекает процесс создания нового, когда из слов появляется, визуальный образ – дизайн, который предвосхищает все ожидания клиента.
Моя основная специализация разработка эстетичных логотипы для проектов с женской аудиторией.
Так же могу быть полезна:
- в разработке фирменного стиля
- в оформлении социальных сетей
- в разработке полиграфии и рекламной продукции
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