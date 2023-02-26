Сергій bocha12081987bocha12081987
36 летУкраина/Херсон
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
я графічний дизайнер, маю певні навички, для того щоб порадувати тебе виконаними замовленнями),Буду радий допомогти, індивідуальний, творчий підхід
Маю навички роботи в таких застосунках як: Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects, є навички анімації 2d персонажів, а також їх проектування, підготовка та редагування, анімація логотипів та їх малювання, робота з векторною графікою та ретуш фото, монтаж відео
Портфолио
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