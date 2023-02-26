я графічний дизайнер, маю певні навички, для того щоб порадувати тебе виконаними замовленнями),Буду радий допомогти, індивідуальний, творчий підхід

Маю навички роботи в таких застосунках як: Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects, є навички анімації 2d персонажів, а також їх проектування, підготовка та редагування, анімація логотипів та їх малювання, робота з векторною графікою та ретуш фото, монтаж відео