Профессиональный фотограф и ретушер

54 года. Живу и работаю в Киеве.

Работал в "Блиц-Информе", "Таких Справах", Equinox Graphics, Perfect Style.

В настоящее время работаю профессиональным фотографом на себя. Предметчик, портретист, ретушер, дизайнер. Более 30 лет практического опыта. Тел. (099) 533-8828, (044) 223-6766 e-mail: [email protected]