bocha1964

Сергей bocha1964

 
59 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный фотограф и ретушер

54 года. Живу и работаю в Киеве.

Работал в "Блиц-Информе", "Таких Справах", Equinox Graphics, Perfect Style.

В настоящее время работаю профессиональным фотографом на себя. Предметчик, портретист, ретушер, дизайнер. Более 30 лет практического опыта. Тел. (099) 533-8828, (044) 223-6766 e-mail: [email protected]

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#609
Фотосъемка
нет отзывов
от $25
от 1 часа
#1235
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#1893