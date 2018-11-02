Профессиональный фотограф и ретушер
54 года. Живу и работаю в Киеве.
Работал в "Блиц-Информе", "Таких Справах", Equinox Graphics, Perfect Style.
В настоящее время работаю профессиональным фотографом на себя. Предметчик, портретист, ретушер, дизайнер. Более 30 лет практического опыта. Тел. (099) 533-8828, (044) 223-6766 e-mail: [email protected]
Портфолио
- Цветокоррекция + белый фон136 просмотров
- Обтравка на белый фон или прозрачность107 просмотров
- Художественная фотосъемка122 просмотра
- Ретушь для интернет-магазина одежды126 просмотров
- Маша223 просмотра
- Без названия205 просмотров
- Виктория217 просмотров
- Без названия221 просмотр
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#609
Фотосъемка
нет отзывов
от $25
от 1 часа
#1235
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#1893