Необходимо написать тексты на тему веб разработки (разработка/ошибки/проблемы/итд) при создании сайта. Осведомленность в разработке веб сайтов обязательна. Важно иметь проф. знания в теме. Материалов много (более 1000 (есть материалы, которые требуют рерайта, а есть, которые ...