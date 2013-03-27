Необходимо написать тексты на тему веб разработки (разработка/ошибки/проблемы/итд) при создании сайта. Осведомленность в разработке веб сайтов обязательна. Важно иметь проф. знания в теме. Материалов много (более 1000 (есть материалы, которые требуют рерайта, а есть, которые ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Системы google adwords yandex direct Настройка рекламных кампаний, анализ и корретировка. Постоянное повышеие показателей эффективности рекламной кампании. Повышение конверсии. Составление ключевых запросов, написание объявлений. Умение работать с системой ремаркетинга. ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется профессионал. Тематика статей - Дизайнерское оформление интерьеров. количество стате1 5-6. Указывайте пожалуйста скайп для общения.Переводы12 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача. Имеется комната с интерьером прорисованная в фотошопе. Имеются предметы интерьера (купленные в формате max на сайте 3dd.ru). Необходимо расположить все предметы интерьера в комнате, в нужной плоскости. Требуется Зарендерить эти предметы. PS: желающих ...3D-графика6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования. Написание статей для сайтов на различные темы. Ведение блогов. Оформление статей (требуется исключительно качественная подача материала). Знание языка html (базовый уровень, для размещения статей) Умение работать с cms.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Проект 10 страниц. Требуется исключительно качественная работа. Браузеры: Google chrome Firefox Safari IE Opera также требуется адекватное отображение на моб устройствах c os android и apple.HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется обработать одну фотографию. Требуется качественная работа в фотошоп. Если Вам это под силу, скину фото вам в скайп.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется готовая верстка, Необходимо сделать сайт на системе управления DRUPAL. Сайт имеет ~5 шаблонов. Сайт имеет три яз версии (ru en ua). Работа с нестандартной версткой. Просьба в предложениях давать ссылки на портфолио (сайты, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайнер веб сайтов для изготовления проектов с нуля. Отличное владение photoshop. Способность творчески решать поставленные задачи. Если Вас заинтересовало предложение, то скидывайте ссылки на Ваши проекты.Зп по-проектно.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание флеш плеера, для сайта. Минимальный функционал (play, Pause, valune). Данные о файле видео должны находится в xml. Для связи оставляйте свой скайпАнимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется web программист. Знание php, smarty, html, css и базовый javascript обязательно. Работа с Astra cms. Зп — по проектно. Просьба оставлять контактные данные (скайп — предпочтительно, icq,e- mail)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется web программист. Знание php, smarty,html, css и базовый javascript обязательно. Работа с Astra cms. Зп- по проектно. Просьба оставлять контактные данные (скайп- предпочтительно, icq, mail)Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется верстальщик Требуется заново переверстать сайт dveri-mir.in.ua (порядка 10-15страниц). На основе уже существующей верстки. Верстка должна быть в дивах. + внести несколько небольших изменений в дизайн(на некоторых страницах меню будет располагаться справа, а не ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад