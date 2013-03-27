boding

Богдан Килимчук boding

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать тексты

    Необходимо написать тексты на тему веб разработки (разработка/ошибки/проблемы/итд) при создании сайта. Осведомленность в разработке веб сайтов обязательна. Важно иметь проф. знания в теме.  Материалов много (более 1000 (есть материалы, которые требуют рерайта, а есть, которые ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется специалист по контекстной рекламе

    Системы google adwords yandex direct Настройка рекламных кампаний, анализ и корретировка. Постоянное повышеие показателей эффективности рекламной кампании. Повышение конверсии. Составление ключевых запросов, написание объявлений. Умение работать с системой ремаркетинга. ...

    Google Ads
    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для специалиста в 3д макс

    Задача. Имеется комната с интерьером прорисованная в фотошопе. Имеются предметы интерьера (купленные в формате max на сайте 3dd.ru). Необходимо расположить все предметы интерьера в комнате, в нужной плоскости. Требуется Зарендерить эти предметы. PS: желающих ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется опытный копирайтер(постоян)

    Требования. Написание статей для сайтов на различные темы. Ведение блогов. Оформление статей (требуется исключительно качественная подача материала). Знание языка html (базовый уровень, для размещения статей) Умение работать с cms.

    Написание статейHTML
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется заверстать проект html

    Проект 10 страниц. Требуется исключительно качественная работа. Браузеры: Google chrome Firefox Safari IE Opera также требуется адекватное отображение на моб устройствах c os android и apple.

    AndroidHTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт на системе управления DRUPAL

    Имеется готовая верстка, Необходимо сделать сайт на системе управления DRUPAL. Сайт имеет ~5 шаблонов. Сайт имеет три яз версии (ru en ua). Работа с нестандартной версткой. Просьба в предложениях давать ссылки на портфолио (сайты, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется дизайнер веб сайтов.

    Требуется дизайнер веб сайтов для изготовления проектов с нуля. Отличное владение photoshop. Способность творчески решать поставленные задачи. Если Вас заинтересовало предложение, то скидывайте ссылки на Ваши проекты.Зп по-проектно.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для flash-программиста

    Создание флеш плеера, для сайта. Минимальный функционал (play, Pause, valune). Данные о файле видео должны находится в xml. Для связи оставляйте свой скайп

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист. Отл. знание php и smarty

    Требуется web программист. Знание php, smarty, html, css и базовый javascript обязательно. Работа с Astra cms. Зп — по проектно. Просьба оставлять контактные данные (скайп — предпочтительно, icq,e- mail)

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переверстать сайт

    Требуется верстальщик Требуется заново переверстать сайт dveri-mir.in.ua (порядка 10-15страниц). На основе уже существующей верстки. Верстка должна быть в дивах. + внести несколько небольших изменений в дизайн(на некоторых страницах меню будет располагаться справа, а не ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

blacklady3
Алиса 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Требуется обработать одну фотографию
Добродушный, положительно настроенный заказчик, всегда на связи, очень довольна сотрудничеством
Хороший исполнитель, рекомендую. Сроки порадовали, работа сделана на 5+.
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