Василий Боднарук bodnaruk_vasbodnaruk_vas
27 летУкраина/Черновцы
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web, php разработчик
Web разработка - это то чем я живу и в чем развиваясь более полутора года. Учитывая опыт у меня есть возможность сравнивать работу в web студии или e-commerce компании с фрилансом - бесспорно я готов жертвовать своим доходом взамен на контроль над проектом и доступность коммуникации с заказчиком, что я и получаю от фриланса. При выполнении проекта на первый план ставлю достижения бизнес целей заказчика.
Я всегда на связи:
telegram: telegram.me/bodnaruk
skype: mailbodnaruk
моб .: +380660548402
email: [email protected]
Выполняю заказы на:
CMS:
Modx (Revo / Evo)
Wordpress
Opencart
Frameworks:
Yii2
Laravel 5
Frontend:
Семантическая нативная HTML \ CSS верстка
Bootstrap 3
Angularjs
React
Образование:
бакалавр: "Компьютерные науки" (ЧНУ)
младший специалист: "Разработка ПО" (ЧИК)
Портфолио
- "Царь хлеб"155 просмотров
- Be-happy.cv.ua258 просмотров
- Голос истины152 просмотра
- Дипломная работа "Менеджер задач"175 просмотров
- Selestia.fr138 просмотров