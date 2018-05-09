Web, php разработчик

Я всегда на связи:

telegram: telegram.me/bodnaruk

skype: mailbodnaruk

моб .: +380660548402

email: [email protected]

Выполняю заказы на:

CMS:

﻿Modx (Revo / Evo)

﻿Wordpress

﻿Opencart

Frameworks:

﻿Yii2

﻿Laravel 5

Frontend:

Сем﻿антическая нативная HTML \ CSS верстка

﻿Bootstrap 3

﻿Angularjs

﻿React

Образование:

﻿бакалавр: "Компьютерные науки" (ЧНУ)

﻿младший специалист: "Разработка ПО" (ЧИК)