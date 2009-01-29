- Установка, конфигурация и администрирование Unix систем (Linux, FreeBSD, Solaris)

- Установка и поддержка серверного програмного обеспечения:

Веб-сервера - Apache, Lighttpd, Nginx

Почтовые сервера - postfix, exim

FTP сервера

- Инсталляция и поддержка прогармного обеспечения (сборка из исходников, установка CMS,движков сайтов)

- Установка, настройка и поддержка мониторинговых систем Zabbix, Nagios, установка агентов на наблюдаемых серверах

- Знание и регулярное использование языков программирования в целях облегчения административных задач - PHP, C++, bash scripting

- небольшой опыт программирования PHP/Mysql

Опыт:

- более 3 лет удаленной поддержки большого количества (до 300 шт.) Linux серверов, организованных в кластера, постоянные обновления, аудит безопасности

- более года поддержки интернет файл-серверов

- более 3 лет установки, настройки, обновления мониторинговых систем для слежения за работоспособностью серверов (SMS/Email нотификации)

- более 3 лет траблшутинга серверов (технические неисправности, ДДОС атаки)