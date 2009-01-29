Необходимо создать клон сайта http://www.proz.com Присылайте предложения с указанием стоимости и сроков.
- Установка, конфигурация и администрирование Unix систем (Linux, FreeBSD, Solaris)
- Установка и поддержка серверного програмного обеспечения:
Веб-сервера - Apache, Lighttpd, Nginx
Почтовые сервера - postfix, exim
FTP сервера
- Инсталляция и поддержка прогармного обеспечения (сборка из исходников, установка CMS,движков сайтов)
- Установка, настройка и поддержка мониторинговых систем Zabbix, Nagios, установка агентов на наблюдаемых серверах
- Знание и регулярное использование языков программирования в целях облегчения административных задач - PHP, C++, bash scripting
- небольшой опыт программирования PHP/Mysql
Опыт:
- более 3 лет удаленной поддержки большого количества (до 300 шт.) Linux серверов, организованных в кластера, постоянные обновления, аудит безопасности
- более года поддержки интернет файл-серверов
- более 3 лет установки, настройки, обновления мониторинговых систем для слежения за работоспособностью серверов (SMS/Email нотификации)
- более 3 лет траблшутинга серверов (технические неисправности, ДДОС атаки)
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт15 лет назад