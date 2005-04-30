Языки программирования: MS Visual Basic 6.0 (знания и опыт, достаточные для написания ПО любой степени сложности [сертификат : Brainbench Visual Basic Programmer]);
Java (базовые понятия);
Delphi 5 (знания, достаточные для написания любого ПО);
Borland C++(знания, достаточные для написания любого ПО);
.NET (знания, достаточные для написания любого ПО);
Guru (знания и опыт в написании ПО, экспертных систем и оболочек для них);
Atlantis (базовые знания).
Системы управления базами данных: Oracle 8/9i (имею опыт в проектировании структуры в ErWin, написании триггеров и хранимых процедур на PL-SQL);
Pervasive 7/2000 (опыт в проектировании структуры и доступа через ODBC);
MS SQL 7 (опыт в проектировании структуры);
MS Access (опыт в проектировании структуры);
MDBS IV, Guru (опыт в проектировании структуры);
DBF, Paradox и т.д.
Операционные системы: MS-DOS 6.22;
Windows 95/98 (опытный пользователь [сертификат : Brainbench Windows 98 Power User]);
Windows NT 4 Workstation/Windows NT 4 Server/2000/XP (опыт в администрировании [сертификат : Brainbench Windows NT Workstation Administrator]);
Windows2000/XP
Дополнительно : Знаю HTML, ASP, VB-/Java-Script. Имею опыт в использовании CryptoAPI, создании отчётников (в том числе с использованием цифровых подписей). Имею опыт в написании программ на заказ.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!