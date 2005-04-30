Языки программирования: MS Visual Basic 6.0 (знания и опыт, достаточные для написания ПО любой степени сложности [сертификат : Brainbench Visual Basic Programmer]);

Java (базовые понятия);

Delphi 5 (знания, достаточные для написания любого ПО);

Borland C++(знания, достаточные для написания любого ПО);

.NET (знания, достаточные для написания любого ПО);

Guru (знания и опыт в написании ПО, экспертных систем и оболочек для них);

Atlantis (базовые знания).

Системы управления базами данных: Oracle 8/9i (имею опыт в проектировании структуры в ErWin, написании триггеров и хранимых процедур на PL-SQL);

Pervasive 7/2000 (опыт в проектировании структуры и доступа через ODBC);

MS SQL 7 (опыт в проектировании структуры);

MS Access (опыт в проектировании структуры);

MDBS IV, Guru (опыт в проектировании структуры);

DBF, Paradox и т.д.

Операционные системы: MS-DOS 6.22;

Windows 95/98 (опытный пользователь [сертификат : Brainbench Windows 98 Power User]);

Windows NT 4 Workstation/Windows NT 4 Server/2000/XP (опыт в администрировании [сертификат : Brainbench Windows NT Workstation Administrator]);

Windows2000/XP

Дополнительно : Знаю HTML, ASP, VB-/Java-Script. Имею опыт в использовании CryptoAPI, создании отчётников (в том числе с использованием цифровых подписей). Имею опыт в написании программ на заказ.