bogeal

Юрий bogeal

 
48 летРоссия/Вологда
20 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Языки программирования: MS Visual Basic 6.0 (знания и опыт, достаточные для написания ПО любой степени сложности [сертификат : Brainbench Visual Basic Programmer]);

Java (базовые понятия);

Delphi 5 (знания, достаточные для написания любого ПО);

Borland C++(знания, достаточные для написания любого ПО);

.NET (знания, достаточные для написания любого ПО);

Guru (знания и опыт в написании ПО, экспертных систем и оболочек для них);

Atlantis (базовые знания).

Системы управления базами данных: Oracle 8/9i (имею опыт в проектировании структуры в ErWin, написании триггеров и хранимых процедур на PL-SQL);

Pervasive 7/2000 (опыт в проектировании структуры и доступа через ODBC);

MS SQL 7 (опыт в проектировании структуры);

MS Access (опыт в проектировании структуры);

MDBS IV, Guru (опыт в проектировании структуры);

DBF, Paradox и т.д.

Операционные системы: MS-DOS 6.22;

Windows 95/98 (опытный пользователь [сертификат : Brainbench Windows 98 Power User]);

Windows NT 4 Workstation/Windows NT 4 Server/2000/XP (опыт в администрировании [сертификат : Brainbench Windows NT Workstation Administrator]);

Windows2000/XP

Дополнительно : Знаю HTML, ASP, VB-/Java-Script. Имею опыт в использовании CryptoAPI, создании отчётников (в том числе с использованием цифровых подписей). Имею опыт в написании программ на заказ.

OracleHTMLDelphi
Отзывы заказчиков
Dober
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Дописать программу на C#
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
itforward
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$40
9 баллов
17 лет назад
Модуль на C++ Builder 6.0 для работы с КЛАДР
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
FOVKrs
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
19 лет назад
$15
10 баллов
18 лет назад
Модуль(класс) на C++
Я остался доволен работой Юрия. Профессиональный подход к делу, инициативность (Юрий активно участвовал в улучшении проекта в ходе разработки) и адекватная цена.
Понравилась постановка задачи и продуманость ТЗ
Ответный отзыв
aleksmir
50 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
19 лет назад
Создание модуля DLL "Копирование базы данных в архив"
Работа была выполнена в срок и качественно. Понравилась оперативность и самостоятельность исполнителя.
Очень грамотно поставлено задание! Надеюсь что еще буду работать с таким хороших работодателем.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
3 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга