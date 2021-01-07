Воскрешаю образы прошлого для яркого отражения перспектив будущего

Почему 87% моих заказчиков становятся постоянными клиентами и рекомендуют меня коллегам и друзьям?

Просто потому, что мои тексты работают.

Качественный пресс-релиз или текст на сайт, нестандартная интерпретация новости или аналитического материала – все это может помочь бизнесу завоевать клиентов и стать более эффективным. В этом и заключается моя работа.

Идеальное портфолио + 485 положительных отзывов довольных клиентов

1. Маркетинг-киты, лендинги, рассылки, коммерческие предложения, пресс-релизы, новости, сео-тексты, презентации.

2. Наполнение сайта контентом «под ключ».

3. Тексты для продвижения сайта: рекламные тексты для PR-кампании, листовки, буклеты, статья на главную, о компании, статья для интернет-каталога, продвижение сайта информационными статьями, составление СЯ.

4. Сопровождение сайта: ведение блога, новостной ленты, товары и услуги.

• Пишу В2В- и В2С-тексты, которые точно бьют в цель: нравятся заказчикам и раскрывают кошельки их клиентов, - спасибо опыту в сфере маркетинга.

• Оперирую фактами и убедительными доказательствами без «воды» - сказывается многолетняя научная практика.

• Работаю оперативно и профессионально, быстро разбираюсь даже в сложных темах - привет мехмату.

Результат!

• Вам - красивые и эффективные (грамотные по умолчанию) тексты: рекламные, информационные, аналитические.

• Мне - удовольствие от работы и разумное денежное вознаграждение.

Почта: [email protected]

Skype: Writer-Kulbaka

VK: https://vk.com/top_creator