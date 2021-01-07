Почему 87% моих заказчиков становятся постоянными клиентами и рекомендуют меня коллегам и друзьям?
Просто потому, что мои тексты работают.
Качественный пресс-релиз или текст на сайт, нестандартная интерпретация новости или аналитического материала – все это может помочь бизнесу завоевать клиентов и стать более эффективным. В этом и заключается моя работа.
Идеальное портфолио + 485 положительных отзывов довольных клиентов
1. Маркетинг-киты, лендинги, рассылки, коммерческие предложения, пресс-релизы, новости, сео-тексты, презентации.
2. Наполнение сайта контентом «под ключ».
3. Тексты для продвижения сайта: рекламные тексты для PR-кампании, листовки, буклеты, статья на главную, о компании, статья для интернет-каталога, продвижение сайта информационными статьями, составление СЯ.
4. Сопровождение сайта: ведение блога, новостной ленты, товары и услуги.
• Пишу В2В- и В2С-тексты, которые точно бьют в цель: нравятся заказчикам и раскрывают кошельки их клиентов, - спасибо опыту в сфере маркетинга.
• Оперирую фактами и убедительными доказательствами без «воды» - сказывается многолетняя научная практика.
• Работаю оперативно и профессионально, быстро разбираюсь даже в сложных темах - привет мехмату.
Результат!
• Вам - красивые и эффективные (грамотные по умолчанию) тексты: рекламные, информационные, аналитические.
• Мне - удовольствие от работы и разумное денежное вознаграждение.
Почта: [email protected]
Skype: Writer-Kulbaka