Full Stack Developer | React, Node.js, databases
Веб-розробник зі знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate та сильним освітнім бекграундом у галузі системного аналізу. Володію повним стеком розробки на основі бібліотек JavaScript для обох сторін.
Маю досвід роботи з React, Angular, Vue та Next.js, стейт-менеджерами Redux та MobX, стилі з допомогою MaterialUI та SCSS.
Досвід роботи з RESTful API та отримання даних з "lazy" завантаженням. Для бекенду працював з Express та Nest.js (фреймворки node.js). Веб-сокети з Socketio для зв'язку в реальному часі між сервером і клієнтом. Також маю досвід роботи з базами даних SQL та NoSQL.
Сильні навички вирішення проблем та досвід надання високоякісних рішень у стресових умовах за обмежений час.
Портфолио
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Веб-программирование
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