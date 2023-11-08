Full Stack Developer | React, Node.js, databases

Веб-розробник зі знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate та сильним освітнім бекграундом у галузі системного аналізу. Володію повним стеком розробки на основі бібліотек JavaScript для обох сторін.

Маю досвід роботи з React, Angular, Vue та Next.js, стейт-менеджерами Redux та MobX, стилі з допомогою MaterialUI та SCSS.

Досвід роботи з RESTful API та отримання даних з "lazy" завантаженням. Для бекенду працював з Express та Nest.js (фреймворки node.js). Веб-сокети з Socketio для зв'язку в реальному часі між сервером і клієнтом. Також маю досвід роботи з базами даних SQL та NoSQL.

Сильні навички вирішення проблем та досвід надання високоякісних рішень у стресових умовах за обмежений час.