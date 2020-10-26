Full-Stack JavaScript Developer

Full-Stack JavaScript Developer

Я разработчик Javascript из Украины (свободно говорю на английском, русском и украинском языках).

Я обладаю навыками React.js, Next.js, Vue.js, Angular 2+, Redux, Redux-Saga, TypeScript, Node.js, MongoDB, MySQL, PostgresDB, всех видов разработки пользовательского интерфейса - HTML / CSS, включая BootStrap / Tailwind/Material-U, Charts.

React.js и Node.js - моя основная специализация, поэтому можете быть уверены, что я буду использовать лучшие практики и стандартизацию кода в вашем приложении.