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Анастасия
bolonkinaaa
bolonkinaaa
25 лет
2 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
иллюстрации | 2D дизайн | инфографика
Качественно, креативно и в срок!
Я против войны в Украине!
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Мерч на печать, иллюстрации к произведениям, иконки и обложки
1 просмотр
2D дизайн, инфографика, карточки для маркетплейсов
1 просмотр
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