Актёр дубляжа, озвучки и диктор / Акторка дубляжу, озвучки та диктор.
Привіт, я джун у напрямку актор дубляжу озвучення та диктор.
Нещодавно закінчила 3-х місячне навчання в медіа школі ShowMax.
До цього досвіду в озвучуванні та роботі з мікрофоном не було, новачок в цій галузі який кайфує від процессу роботи.
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Привет, я джун в направлении актёр дубляжа, озвучки и диктор.
Не так давно закончила 3-ч месячный курс в медиа школе ShowMax.
До этого в озвучке и работы с микрофоном опыта не было, новичок в этой сфере который кайфует от процесса работы.
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