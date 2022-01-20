Актёр дубляжа, озвучки и диктор / Акторка дубляжу, озвучки та диктор.

Привіт, я джун у напрямку актор дубляжу озвучення та диктор.

Нещодавно закінчила 3-х місячне навчання в медіа школі ShowMax.

До цього досвіду в озвучуванні та роботі з мікрофоном не було, новачок в цій галузі який кайфує від процессу роботи.

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Привет, я джун в направлении актёр дубляжа, озвучки и диктор.

Не так давно закончила 3-ч месячный курс в медиа школе ShowMax.

До этого в озвучке и работы с микрофоном опыта не было, новичок в этой сфере который кайфует от процесса работы.