Выполню важное для Вас задание в кратчайшие сроки с максимальной отдачей!
По роду своей профессиональной деятельности имею огромный опыт написания научных работ в различных областях знаний. От механики жидкости, газа и плазмы до прикладной робототехники. От работ в области топологии и функционального анализа до геологии, разведки и разработки полезных ископаемых. Напишу работу из разряда экономических дисциплин, составлю бизнес-план. Проверю и отредактирую любую работу (и чтец, и жнец =).
Все работы согласно ГОСТ.
По специальности - ученый-математик (мехмат), имею ученую степень. Сейчас получаю вторую.
Не подведу.
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