bonn_ya

Сергеевна bonn_ya

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Выполню важное для Вас задание в кратчайшие сроки с максимальной отдачей!

По роду своей профессиональной деятельности имею огромный опыт написания научных работ в различных областях знаний. От механики жидкости, газа и плазмы до прикладной робототехники. От работ в области топологии и функционального анализа до геологии, разведки и разработки полезных ископаемых. Напишу работу из разряда экономических дисциплин, составлю бизнес-план. Проверю и отредактирую любую работу  (и чтец, и жнец =).

Все работы согласно ГОСТ.

По специальности - ученый-математик (мехмат), имею ученую степень. Сейчас получаю вторую.

Не подведу.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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