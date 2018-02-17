bonnierobbie

Работа с текстами любой сложности, написание дипломных и курсовых работ в сжатые сроки, сценарии, копирайтинг, рерайтинг, переводы En/Rus/De

Образование неоконченное высшее, являюсь студенткой 4-го курса экономического университета (Факультет: экономика и управление туристической деятельностью; специализация: экономист-менеджер-переводчик).

Владение английского языка на уровне upper-intermediate.

Владение немецкого языка на уровне C1.

Имею опыт написания статей, публикаций в газетах, журналах и сборниках, так же опыт выступлений на конференциях в секциях иностранных языков и социально-гуманитарных наук.

Занимаюсь написанием статей разнонаправленных тематик. В жанрах, стилях и объемах текстов не ограничена.

Специализация: написание сценариев, копирайтинг, рерайтинг, переводы англ-рус и рус-англ, нем-рус и рус-англ.

Опыт работы имеется. К работе подхожу ответственно, внимательно, выполняю требующие от меня задачи в поставленные сроки.