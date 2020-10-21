Веб-программист

Готов быстро решить контрольную практически на любом языке программирования, перевести любой текст с английского на литературный русский, написать статью в сфере гемблинга, "поправить" Wordpress, Joomla, Ucoz. Также ищу постоянную удалённую работу программистом.

Свободно читаю и перевожу с английского на русский без словаря. Обладаю способностями к быстрому и эффективному самообучению. Владею слепым десятипальцевым методом набора на клавиатуре. Английская и русская раскладки. И та и другая – больше 300 знаков в минуту. Имею место для комфортной и быстрой работы с тремя мониторами.

Много лет профессионально играл в покер, вплоть до НЛ5000. Занимался криптовалютой, биржей, букмекерством и смежными видами деятельности. Соответственно хорошо понимаю комбинаторику, теорию вероятностей, теорию игр и психологию. Перманентно для достижения своих целей имел дело с различными технологиями и языками программирования. HTML, CSS, Javascript, PHP, С++, Python, MYSQL, PostgreSQL, MongoDB, Node.js, Wordpress, Joomla, Drupal, Ucoz, SEO. Хотя, я и решил огромное множество мелких прикладных задач в своих целях при помощи вышеуказанных инструментов, но профессионалом хотя бы одном из них по понятным причинам так и не стал.

В настоящее время хочу стать профессиональным программистом и усиленно изучаю Javascript и node.js. Хотелось бы занять удалённую вакансию Junior программиста с зарплатой от 200 рублей в час от 4-х часов в день.

В свободное время буду обучаться необходимому стеку технологий. В случае карьерного роста готов к переезду.