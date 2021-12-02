Байдалов Сергей Викторович 27 марта 1990 года рождения.
Образование среднее профессиональное. В 2021 году окончил
Ставропольский краевой колледж искусств, по квалификации социально-
культурная деятельность, вид: организация и постановка культурно-
массовых мероприятий и театрализованных представлений. С 2013 года
Сергей Викторович работает в МБУК «Андроповский СКЦ», художником-
постановщиком, где с первых дней проявил себя как внимательный,
ответственный, грамотный специалист способный полностью посвящать себя
любимой профессии. На сегодняшний день на счету Сергея Викторовича
оформление множества мероприятий местного и районного масштабов, а
также театрализованных представлений, которые заслужили высокую оценку
зрителей разных возрастов.
Сергей с лёгкостью создаёт при помощи художественных средств
дизайн сцены и внешний облик спектакля в соответствии с общим
творческим замыслом режиссера, руководит процессами создания декораций
и оформления сценического пространства, включая общее световое
оформление спектакля и его отдельные детали. Также он является соавтором
режиссера при создании спектаклей различных уровней. Отличные знания
компьютерных программ позволяют ему создавать удивительные по
сложности видео-сопровождения, благодаря которым зрителю максимально
открывается задумка и замысел постановок. Во время пандемии Сергей
активно участвовал в создании разнообразных видеороликов, которые
заслуженно неоднократно получали различные награды и были оценены по
достоинству, как на краевых, так и Всероссийских конкурсах.
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