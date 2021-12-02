Видеомонтаж

Байдалов Сергей Викторович 27 марта 1990 года рождения.

Образование среднее профессиональное. В 2021 году окончил

Ставропольский краевой колледж искусств, по квалификации социально-

культурная деятельность, вид: организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений. С 2013 года

Сергей Викторович работает в МБУК «Андроповский СКЦ», художником-

постановщиком, где с первых дней проявил себя как внимательный,

ответственный, грамотный специалист способный полностью посвящать себя

любимой профессии. На сегодняшний день на счету Сергея Викторовича

оформление множества мероприятий местного и районного масштабов, а

также театрализованных представлений, которые заслужили высокую оценку

зрителей разных возрастов.

Сергей с лёгкостью создаёт при помощи художественных средств

дизайн сцены и внешний облик спектакля в соответствии с общим

творческим замыслом режиссера, руководит процессами создания декораций

и оформления сценического пространства, включая общее световое

оформление спектакля и его отдельные детали. Также он является соавтором

режиссера при создании спектаклей различных уровней. Отличные знания

компьютерных программ позволяют ему создавать удивительные по

сложности видео-сопровождения, благодаря которым зрителю максимально

открывается задумка и замысел постановок. Во время пандемии Сергей

активно участвовал в создании разнообразных видеороликов, которые

заслуженно неоднократно получали различные награды и были оценены по

достоинству, как на краевых, так и Всероссийских конкурсах.