booqoffskay

QAТестировщик
2 месяца
Стажировка младший тестировщик ПО
* Составляла чек-листы, тест-планы, тест-кейсы;
* Составляла отчёты по результатам тестирования;
* Вела тестовую документацию в Confluence;
* Работа в ОС Linux;
* Ручное тестирование web-приложений;
7 месяцев
* Проводила ручное тестирование продукта;
* Составляла отчёты о результатах тестирования;
* Проводила анализ требований к продукту, выявляла серые зоны, создавала тестовую документацию (тест-кейсы, чек-листы)
* Тестировала веб-, мобильные приложения и API;
Проекты:
* Сервис Яндекс.Метро (мобильное приложение),
* Учебный сервис Яндекс.Маршруты,
* API сервиса Яндекс.Лавка
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