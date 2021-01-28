booqoffskay

Юлия booqoffskay

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
QAТестировщик

2 месяца

Стажировка младший тестировщик ПО

* Составляла чек-листы, тест-планы, тест-кейсы;

* Составляла отчёты по результатам тестирования;

* Вела тестовую документацию в Confluence;

* Работа в ОС Linux;

* Ручное тестирование web-приложений;

7 месяцев

* Проводила ручное тестирование продукта;

* Составляла отчёты о результатах тестирования;

* Проводила анализ требований к продукту, выявляла серые зоны, создавала тестовую документацию (тест-кейсы, чек-листы)

* Тестировала веб-, мобильные приложения и API;

Проекты:

* Сервис Яндекс.Метро (мобильное приложение),

* Учебный сервис Яндекс.Маршруты,

* API сервиса Яндекс.Лавка

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Linux