boorder

Азат boorder

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вестка сайтов

Привет! Меня зовут Азат, и я - верстальщик сайтов.

Люблю создавать сайты.

Постоянно обучаюсь и улучшаю навыки в профессии.

Какие работы я выполняю :

  • Landing page;
  • Сайт-визитка;
  • Многостраничный сайт;
  • Посадка на Wordpress;
  • Адаптация верстки под мобильные устройства;
Мои навыки :

  • HTML;
  • css;
  • less;
  • Boostrap;
  • Jquery ;
  • Php;
  • WordPress + woocommerce;
  • Figma, Photoshop;
Буду рад сотрудничеству.

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграмм: https://t.me/boorder

Номер телефона: 89191542480

вк: https://vk.com/id294629096

Skype:live:.cid.265d415b26da954a