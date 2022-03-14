Вестка сайтов
Привет! Меня зовут Азат, и я - верстальщик сайтов.
Люблю создавать сайты.
Постоянно обучаюсь и улучшаю навыки в профессии.
Какие работы я выполняю :
- Landing page;
- Сайт-визитка;
- Многостраничный сайт;
- Посадка на Wordpress;
- Адаптация верстки под мобильные устройства;
- HTML;
- css;
- less;
- Boostrap;
- Jquery ;
- Php;
- WordPress + woocommerce;
- Figma, Photoshop;
Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграмм: https://t.me/boorder
Номер телефона: 89191542480
вк: https://vk.com/id294629096
Skype:live:.cid.265d415b26da954a
Я против войны в Украине!