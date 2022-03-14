Вестка сайтов Привет! Меня зовут Азат, и я - верстальщик сайтов. Люблю создавать сайты. Постоянно обучаюсь и улучшаю навыки в профессии. Какие работы я выполняю : Landing page;

Сайт-визитка;

Многостраничный сайт;

Посадка на Wordpress;

Адаптация верстки под мобильные устройства; Мои навыки : Мои навыки : HTML;

css;

less;

Boostrap;

Jquery ;

Php;

WordPress + woocommerce;

Figma, Photoshop; Буду рад сотрудничеству. Буду рад сотрудничеству. Контакты: Почта: [email protected] Телеграмм: https://t.me/boorder Номер телефона: 89191542480 вк: https://vk.com/id294629096 Skype:live:.cid.265d415b26da954a

Я против войны в Украине !