Опыт ведения большого количества проектов;
- Внутренняя оптимизация сайта;
- Внешняя оптимизация сайта;
- Сбор семантического ядра;
- Поиск и устранение технических проблем на сайте (дубли, 404 ошибки);
- Внутренняя перелинковка сайта;
- Наращивания ссылочной массы;
- Составление ТЗ копирайтерам для написания текстов и программистам для исправления технических ошибок;
- Покупка ссылок, статей, пресс релизов на тематических ресурсах;
- Составление рекомендаций по доработкам сайта;
- Написание юзабилити и технического аудита сайта;
- Постоянные работы с сайтом, которые заключались в -усовершенствовании ресурса, устранении недочетов (в том числе, связанные с несовершенностью платформы, на которой разрабатывался сайт);
- Продвижение в социальных сетях;
- Анализ кода сайта на наличие ошибок;
- Составление структуры сайта;