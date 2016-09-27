Seo - специалист

Опыт ведения большого количества проектов;

- Внутренняя оптимизация сайта;

- Внешняя оптимизация сайта;

- Сбор семантического ядра;

- Поиск и устранение технических проблем на сайте (дубли, 404 ошибки);

- Внутренняя перелинковка сайта;

- Наращивания ссылочной массы;

- Составление ТЗ копирайтерам для написания текстов и программистам для исправления технических ошибок;

- Покупка ссылок, статей, пресс релизов на тематических ресурсах;

- Составление рекомендаций по доработкам сайта;

- Написание юзабилити и технического аудита сайта;

- Постоянные работы с сайтом, которые заключались в -усовершенствовании ресурса, устранении недочетов (в том числе, связанные с несовершенностью платформы, на которой разрабатывался сайт);

- Продвижение в социальных сетях;

- Анализ кода сайта на наличие ошибок;

- Составление структуры сайта;