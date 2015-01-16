Здравствует! Я ответственный рекламист с опытом работы !
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1. КОПИРАЙТЕР
• Продающие тексты
• Коммерческие предложения
• SEO тексты для сайтов
ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЗ (технического задания)
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2. КОНТЕНТ МЕНЕДЖЕР
• Разработаю ТЗ на подготовку контента
• Разработаю рубрики/подрубрики сайта
• Составлю семантическое ядро
• Продумаю темы статей
• Подготовлю контент
РАБОТАЮ С ЛЮБЫМИ ТЕМАМИ И ОБЪЕМАМИ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
- СПГГИ металлургический ф-т, «инженер»
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Опыт работы более 2 лет. Обращайтесь!
Skype: boris_iceman; e-mail: [email protected]