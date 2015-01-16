boris_iceman

Борис boris_iceman

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
SEO-контент. Рост продаж

Здравствует! Я ответственный рекламист с опытом работы !

=====================================================================

1. КОПИРАЙТЕР

• Продающие тексты

• Коммерческие предложения

• SEO тексты для сайтов

ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЗ (технического задания)

===================================================================

2. КОНТЕНТ МЕНЕДЖЕР 

• Разработаю ТЗ на подготовку контента

• Разработаю рубрики/подрубрики сайта

• Составлю семантическое ядро

• Продумаю темы статей

• Подготовлю контент

РАБОТАЮ С ЛЮБЫМИ ТЕМАМИ И ОБЪЕМАМИ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

- СПГГИ металлургический ф-т, «инженер»

===================================================================

Опыт работы более 2 лет. Обращайтесь!

Skype: boris_iceman; e-mail: [email protected]