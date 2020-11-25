borisov7309

Александр borisov7309

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная вёрстка и в срок. Пишу на чистом HTML/CSS + jQuery. БЭМ, FLEXBOX.

Заинтересован в выполнении заказов. Есть навык, время и желание.

Преимущества работы именно со мной:

• Возможность отслеживать мою работу на каждом этапе

• Гарантирую порядочность, внимательность к пожеланиям и критике

• Всегда на связи

• Приятные бонусы постоянным клиентам

Гарантия на вёрстку! В течении 5 дней после сдачи заказа бесплатно исправляю ошибки, которые могли быть не замечены при приёме работы.

Опыт работы отсутствует

 Активно учился, много практиковался и готов делать реальные заказы за минимальную цену

Чем занимаюсь:

• Верстка адаптивная, валидная, кроссбраузерная

• Адаптивность под мобильные устройства

• Верстаю из Figma(желательно) / Photoshop / Sketch

• CSS/ JS - анимация

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Отзывы заказчиков

mhorvatov
Макар 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Простая верстка с корела
Все ок
Приятный и отзывчивый заказчик
Ответный отзыв