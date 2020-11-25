Качественная вёрстка и в срок. Пишу на чистом HTML/CSS + jQuery. БЭМ, FLEXBOX.
Заинтересован в выполнении заказов. Есть навык, время и желание.
Преимущества работы именно со мной:
• Возможность отслеживать мою работу на каждом этапе
• Гарантирую порядочность, внимательность к пожеланиям и критике
• Всегда на связи
• Приятные бонусы постоянным клиентам
Гарантия на вёрстку! В течении 5 дней после сдачи заказа бесплатно исправляю ошибки, которые могли быть не замечены при приёме работы.
Опыт работы отсутствует
Активно учился, много практиковался и готов делать реальные заказы за минимальную цену
Чем занимаюсь:
• Верстка адаптивная, валидная, кроссбраузерная
• Адаптивность под мобильные устройства
• Верстаю из Figma(желательно) / Photoshop / Sketch
• CSS/ JS - анимация
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Все ок
Ответный отзыв
Приятный и отзывчивый заказчик