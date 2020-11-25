Качественная вёрстка и в срок. Пишу на чистом HTML/CSS + jQuery. БЭМ, FLEXBOX.

Преимущества работы именно со мной:

• Возможность отслеживать мою работу на каждом этапе

• Гарантирую порядочность, внимательность к пожеланиям и критике

• Всегда на связи

• Приятные бонусы постоянным клиентам

Гарантия на вёрстку! В течении 5 дней после сдачи заказа бесплатно исправляю ошибки, которые могли быть не замечены при приёме работы.

Опыт работы отсутствует

Активно учился, много практиковался и готов делать реальные заказы за минимальную цену

Чем занимаюсь:

• Верстка адаптивная, валидная, кроссбраузерная

• Адаптивность под мобильные устройства

• Верстаю из Figma(желательно) / Photoshop / Sketch