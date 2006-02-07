Нужно разработать несколько иконок (в районе 15) для форума: Форум открыт/закрыт Нет новых сообщений/есть новые сообщения закрытая тема Тема-объявление редактировать сделать видимым сделать невидимым сделать объявлением закрыть тему открыть тему удалить тему и несколько других. Ваши предложения со ссылкой на работы (по пиктограммам) и стоимости работ просьба направлять ...