Beauty Design
Занимаюсь полиграфией, наружной рекламой и оформлением соц.сетей
Вы можете у меня заказать:
ДИЗАЙН
- баннера
- визитки
- брошюры
- листовки
- каталога
- рекламные посты для соц.сетей
- оформление соц.сетей в одном стиле
Мои цены - ДОСТУПНЫ ВСЕМ!
Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
- Мотивационный блокнот ( Ежедневник успеха! )67 просмотров
- Реклама + анимация61 просмотр
- Этикетки на соусы112 просмотров
- Оформление сообщества ВК139 просмотров
- Абонемент для фитнес-клуба123 просмотра
- Логотип для EVERYDAY | Подарки и изделия из дерева66 просмотров
- Рекламные баннеры для Instagram76 просмотров
- Новогодние акции (для фитнес клуба)78 просмотров
- Многостраничный каталог для мастерской EVERYDAY83 просмотра
- Каталог для салона красоты.98 просмотров
- Рекламные баннеры для ВК ( Салон-парикмахерская )59 просмотров