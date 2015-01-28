borovu4

Владимир borovu4

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

nazymko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
8 баллов
10 лет назад
Отверстать 11 страниц по дизайну
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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1 отзыв
$2/час
от $25от 2 дней
нет рейтинга