Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Владимир
borovu4
borovu4
34 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
nazymko
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
$50
8 баллов
10 лет назад
Отверстать 11 страниц по дизайну
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$2/час
от $25
от 2 дней
нет рейтинга
Предложить заказ
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Цены на услуги
1
Свернуть сайдбар