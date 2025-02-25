borsevaaleksandr

Приветствую!

Кратко обо мне:

Меня зовут Александра. Я дипломированный специалист в сфере социологии и маркетинга. С 2016 года работаю в сфере продаж и бизнес-консалтинга. Мой опыт и высокий уровень концентрации позволяют работать с самыми разными нишами и сферами деятельности. Поставленные задачи выполняю "как для себя": с максимальной глубиной проработки, с высочайшим уровнем качества и ответственности. Так как я заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с вами:)

Для того, чтобы вы без рисков убедились в качестве моей работы, готова бесплатно:

- сделать звонок тайного клиента в вашу компанию и сделать отчет по сильным и слабым сторонам менеджера

- ИЛИ прослушать до 10 диалогов вашего менеджера и сделать анализ

- ИЛИ сделать экспертную оценку вашего текущего скрипта (сильные/слабые стороны)

Какая моя специализация?

С радостью помогу реализовать ваши задачи по таким направлениям:

- создание продающих текстов по любой тематике (объявления, коммерческие предложения, шаблоны писем для рассылок и т.д.)

- разработка скриптов продаж (для телефонных продаж, переписок с клиентами в мессенджерах)

- внедрение скриптов продаж в работу менеджеров и контроль их работы по скриптам

- повышение конверсии у менеджеров за счет прослушивания их записей разговоров с клиентам, выявления "сливов" клиентов и и предоставления специального домашнего задания

- составление индивидуальных программ обучения для менеджеров на 1/3/6 мес

- эффективный подбор и ввод в должность персонала (от составления профиля должности до вывода кандидата на испытательный срок)

- социологические исследования для вашего продукта/бизнеса (анализ ниши, УТП, позиционирование, анализ конкурентной среды, SWOT-анализ, составление опросников для потребителей, проведение тайного клиента для любой ниши)

Обращайтесь, с радостью отвечу на ваши вопросы и более подробно расскажу, как и за счет чего могу быть полезна для ваших задач.