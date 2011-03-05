Нужно написать модуль оплаты для Vamshop, модуль простой - Покупатель выбирает среди методов оплаты "забронировать товар" ему в качестве страницы оплаты откроется страница на сайте, где будет написано обычным текстом что нужно сделать.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Работа срочная. Срок выполнения сутки. Есть шаблон дизайна, нужно сверстать под скрипт интернет магазина vamshop, шаблон не стандартный для vamshop, придётся изменить структуру отображения товаров, поэтому необходимы навыки программиста который разбирается в подобных скриптах. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать косметический общий редизайн сайта. План работы. 1 - Нарисовать шапку . 2 - Поправить баги основного дизайна. 3 ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Ищу творческого человека, для обновления дизайна интернет магазина ноутбуков. Чёткого ТЗ нет, есть общие направления и предпочтения среди действующих сайтов. В объём работы входит: 1 – ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу программистов которые работали с подобными проектам " биглион, скидки" Нужны готовые наработки, по цене сойдёмся.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Поменять название на логотипе, добавить небольшую правку. работа не сложнаяЛоготипы и Знаки5 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу людей с опытом работы данной csm, наличием всех последних модулей. С большим выбором шаблонов компьютерной тематики.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Планирую открыть магазин на базе скрипта оскоммерс. Ищу программиста кто имеет готовые шаблоны дизайнов, дополнительные модули и опыт в установке. Требуется установка под ключ. Установка на сервер, подключение к моему списку платсистем, оформление ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад