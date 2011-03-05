borzastas

Александр borzastas

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

oleg_antonov
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Нужно установить, настроить интернет магазин.
Четко поставленное ТЗ. Без нервотрепки. Предоплату и оплату получил, мгновенно, как и было обговорено. Рекомендую.
Единственный человек кто не накручивал цену, предложив адекватную за ту работу, которая нужна, не побоялся предоставить реальные контакты для связи. В дальнейшем планирую продолжить сотрудничество. Спасибо!
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