botaevaida

Наборщик текстов/транскрибатор

Ищите исполнителя, который затранскрибирует ваше видео? Поздравляю! Вы его нашли.

Как я работаю:

- Печатаю, смотря в экран (скорость ≈ 400 зн/мин);

- Структурирую текст по абзацам;

- Переслушиваю фрагмент, чтобы быть уверенной в точности текста;

- Проверяю в поиске названия фирм, аббревиатур, терминов и т. д.;

- По Вашему желанию в подарок убираю слова-паразиты;

- Обозначаю говорящих по именам, если они упоминаются;

- Пытаюсь вникнуть в тематику видео.

Примечание:

1) Лёгкое видео - речь чёткая, говорящий не "перепрыгивает с темы на тему", нет второго собеседника. 50 минут транскрибации такого видео стоит 500 рублей. В результате вы получите дословную транскрибацию.

2) Подкасты, курсы, интервью - эти видео транскрибировать сложнее, поэтому 50 минут транскрибации такого видео будет стоить 700 рублей, т. к. говорящие часто меняют тему, не договаривают и приходится перестраивать предложения.

3) Субтитры - в результате вы получите субтитры в формате .srt, которые, например, можно загрузить на YouTube. 40 минут стоит 700 рублей.

Сделаю как для себя