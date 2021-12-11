botaevaida

Ищите исполнителя, который затранскрибирует ваше видео? Поздравляю! Вы его нашли.
Как я работаю:
- Печатаю, смотря в экран (скорость ≈ 400 зн/мин);
- Структурирую текст по абзацам;
- Переслушиваю фрагмент, чтобы быть уверенной в точности текста;
- Проверяю в поиске названия фирм, аббревиатур, терминов и т. д.;
- По Вашему желанию в подарок убираю слова-паразиты;
- Обозначаю говорящих по именам, если они упоминаются;
- Пытаюсь вникнуть в тематику видео.
Примечание:
1) Лёгкое видео - речь чёткая, говорящий не "перепрыгивает с темы на тему", нет второго собеседника. 50 минут транскрибации такого видео стоит 500 рублей. В результате вы получите дословную транскрибацию.
2) Подкасты, курсы, интервью - эти видео транскрибировать сложнее, поэтому 50 минут транскрибации такого видео будет стоить 700 рублей, т. к. говорящие часто меняют тему, не договаривают и приходится перестраивать предложения.
3) Субтитры - в результате вы получите субтитры в формате .srt, которые, например, можно загрузить на YouTube. 40 минут стоит 700 рублей.
Сделаю как для себя