botajaksibay1234

Переводчик Английского, Русского, Турецкого, Казахского языков Я профессиональный переводчик с профильным образованием. (Факультет иностранной филологии).

Мои рабочие языки: английский, русский, казахский и турецкий.

Опыт работы переводчиком - более 5 лет.

Мои навыки:

- перевод

- корректировка

- редактирование текста

- перевод и добавление субтитров

Что я перевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Блокчейн и криптовалюта (например, WhitePaper и другая документация)

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- сайты

- сертификаты

- отчеты

- письма

- новости

- тексты о путешествиях/моде

- презентации

- аудио/видео файлы

Инструменты, которые я использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- Abbyy Fine Reader

- Adobe Acrobat Pro DC

- Adobe Photoshop

- онлайн словари

- Subtitle edit

Я могу:

- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;

- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: @botabotabotabota (+77471207743) - наиболее предпочтительный вариант общения.

Viber/whatsapp: +77471207743

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