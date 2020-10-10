botajaksibay1234

Переводчик Английского, Русского, Турецкого, Казахского языков Я профессиональный переводчик с профильным образованием. (Факультет иностранной филологии).
Мои рабочие языки: английский, русский, казахский и турецкий.
Опыт работы переводчиком - более 5 лет.
Мои навыки:
- перевод
- корректировка
- редактирование текста
- перевод и добавление субтитров
Что я перевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Блокчейн и криптовалюта (например, WhitePaper и другая документация)
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- сайты
- сертификаты
- отчеты
- письма
- новости
- тексты о путешествиях/моде
- презентации
- аудио/видео файлы
Инструменты, которые я использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- Abbyy Fine Reader
- Adobe Acrobat Pro DC
- Adobe Photoshop
- онлайн словари
- Subtitle edit
Я могу:
- сохранить формат / стиль / шрифт / фон текста (например, текст PDF) - я просто сделаю его идентичным;
- сделать перевод на картинках - для этого я использую PhotoShop;
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: @botabotabotabota (+77471207743) - наиболее предпочтительный вариант общения.
Viber/whatsapp: +77471207743