Андрей Дружинин boxerindesignboxerindesign
Привет! 👋
Вы хотите иметь уникальный пользовательский интерфейс для вашего сайта или приложения?
Вы хотите произвести впечатление на своих клиентов?
Тогда вы находитесь в правильном месте. 🤝
Я профессиональный UX/UI дизайнер веб и мобильных интерфейсов с 2-х летним опытом работы. Мой рецепт дизайна - это гармония эстетики, конкурентного анализа и простота использования. Красотой и анализом подчеркиваю оригинальность и передаю эмоции бренда или продукта, а простота дает максимальное взаимодействие с пользователем.
Я за вкусный дизайн! Давайте вместе творить шедевры! 🚀
Если создание профессионального, целостного и опережающего имиджа - это то, что вам нужно, я буду очень заинтересован в сотрудничестве с вами. СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ!
E-mail: [email protected]
📣 Telegram: @boxerindesign
Мои знания и обязанности включают, среди прочего, следующее:
六 Дизайн сайтов (мобильных и веб)
六 Пользовательский опыт и пользовательский интерфейс (UX/UI)
六 Разработка фирменного стиля и бренда
六 Дизайн брошюр и улучшение макета
六 Презентации для питч-дека
六 Дизайн логотипов и печатной продукции
六 Дизайн упаковки
Инструменты, которые я использую:
✅ Figma
✅ Adobe PhotoShop
✅ Webflow
✅ Tilda
✅ Adobe XD
✅ Illustrator
✅ HTML5/CSS
✅Adobe Premiere Pro
✅Adobe After Effects
✅Adobe XD
Так как я бывший боксер, дисциплина, старание и тайминг у меня в крови 壘, поэтому работу выполняю качественно и в сроки! Для вашего проекта я заряжен творческой энергией, полон энтузиазма и готов работать на максимум.
Работая со мной, вы сэкономите:
деньги
нервы
время
Все правки бесплатны!
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