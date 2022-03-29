Экспертный UX/UI дизайн для веб-сайта, landing page или мобильного приложения.

Привет! 👋

Вы хотите иметь уникальный пользовательский интерфейс для вашего сайта или приложения?

Вы хотите произвести впечатление на своих клиентов?

Тогда вы находитесь в правильном месте. 🤝

Я профессиональный UX/UI дизайнер веб и мобильных интерфейсов с 2-х летним опытом работы. Мой рецепт дизайна - это гармония эстетики, конкурентного анализа и простота использования. Красотой и анализом подчеркиваю оригинальность и передаю эмоции бренда или продукта, а простота дает максимальное взаимодействие с пользователем.

Я за вкусный дизайн! Давайте вместе творить шедевры! 🚀

Если создание профессионального, целостного и опережающего имиджа - это то, что вам нужно, я буду очень заинтересован в сотрудничестве с вами. СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ! 

 E-mail: [email protected]

📣 Telegram: @boxerindesign

Мои знания и обязанности включают, среди прочего, следующее:

六 Дизайн сайтов (мобильных и веб)

六 Пользовательский опыт и пользовательский интерфейс (UX/UI)

六 Разработка фирменного стиля и бренда

六 Дизайн брошюр и улучшение макета

六 Презентации для питч-дека

六 Дизайн логотипов и печатной продукции

六 Дизайн упаковки

Инструменты, которые я использую:

✅ Figma

✅ Adobe PhotoShop

✅ Webflow

✅ Tilda

✅ Adobe XD

✅ Illustrator

✅ HTML5/CSS

✅Adobe Premiere Pro

✅Adobe After Effects

✅Adobe XD

Так как я бывший боксер, дисциплина, старание и тайминг у меня в крови 壘, поэтому работу выполняю качественно и в сроки! Для вашего проекта я заряжен творческой энергией, полон энтузиазма и готов работать на максимум.

Работая со мной, вы сэкономите:

 деньги

 нервы

 время

 Все правки бесплатны! 