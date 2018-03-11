Хорошо разбираюсь в веб технологиях. Как бэкэнд, так и фронтенд. Могу переделать сайт с нуля (или перенести с Wix-подобных сервисов) на основе существующего оформления.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
HTML
Рекомендую исполнителя, работа выполнена качественно.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. ТЗ крайне конкретное, задачи в рамках разумного. С оплатой не затягивает, мне оплатил сиюминутно. Если появляются вопросы по заказу, то отвечает быстро и грамотно. Мне опыт сотрудничества понравился.