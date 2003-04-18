HTML-верстка

О себе:

Начинающий в сфере фриланса.Пришел сюда так как хочу применить свои навыки на практике. О себе могу сказать что нравится изучать Fronted разработку, JS, CSS, React

Моя цель заключается в честности выполнять полученные заказы и сдача работы в срок!

Для меня очень важно что бы клиент был доволен проделанной работой и результатом!

Свзяь со мной:

Email - [email protected] Telegram - @Daniil774 Телефон - +7 707-368-22-14

Несу ответственность за: