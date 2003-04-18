bratok774

Даниил bratok774

 
20 летКазахстан/Актау
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
HTML-верстка

О себе:

Начинающий в сфере фриланса.Пришел сюда так как хочу применить свои навыки на практике. О себе могу сказать что нравится изучать Fronted разработку, JS, CSS, React

Моя цель заключается в честности выполнять полученные заказы и сдача работы в срок!

Для меня очень важно что бы клиент был доволен проделанной работой и результатом!

Свзяь со мной:

  1. Email - [email protected]

  2. Telegram - @Daniil774

  3. Телефон - +7 707-368-22-14

Несу ответственность за:

  • Довожу свою работу до конца

  • Не беру предоплату

  • Готовность приступить к работе сразу

HTMLCSSReact
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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