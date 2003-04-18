HTML-верстка
О себе:
Начинающий в сфере фриланса.Пришел сюда так как хочу применить свои навыки на практике. О себе могу сказать что нравится изучать Fronted разработку, JS, CSS, React
Моя цель заключается в честности выполнять полученные заказы и сдача работы в срок!
Для меня очень важно что бы клиент был доволен проделанной работой и результатом!
Свзяь со мной:
Email - [email protected]
Telegram - @Daniil774
Телефон - +7 707-368-22-14
Несу ответственность за:
Довожу свою работу до конца
Не беру предоплату
Готовность приступить к работе сразу
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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