Предупреждение — клёвые программы! Пока другие говорят, что сделают, я уже делаю ;) Занимаюсь программированием более года, знаю C#!
Привет!
Меня зовут Денис и я программист из Днепра. Мне чуть больше 19 лет, пока что не женат, но живу тоже неплохо. Работаю программистом уже более года и мне нравится моя работа!
!*Резюме*!
- Фамилия: Бредун;
- Имя: Денис;
- Отчество: Сергеевич;
- Дата рождения: 05.01.2004;
- Страна: Украина; Город: Днепр;
- Пол: мужской;
- Отношения: в активном поиске;
- Какие языки хорошо знаю: английский(Intermediate), русский(используется в речи), украинский(родной);
- Среда разработки: Visual Studio 2019;
- Языки программирования, которыми я владею: C#;
!*Какие книги читаю*!Если чего-то не помню по программировании, то читаю такие книги как: книгаМайкла Доусона «Изучаем C++ через программирование игр» или книгу Джозефа Албахари и Бена Албахари «C# 7.0. Справочник. Полное описание языка».
!*Условия сотрудничества*!
- Если я оставил заявку к вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него своё время и силы.
- Веду проект до полного утверждения и даже делаю «сто-пятьсот» правок, чтобы проект объективно выглядел лучше.
- Хорошее отношение со стороны заказчика.
- Делаю проект только по
- Самый первый заказчик получит скидку в 50%.
- Только 21 мая скидки на 50%.
- Если заказчик будет с хорошим отношением, то могу сделать скидку на 10%.
!*Насчёт правок!(Чуть не забыл!)*! Пишите, что хотите поправить — всё сделаю!
!*Связь*! Номер телефона: +380636515388Номер телефона: +380995354808Skype: live:bredun.denisGmail: [email protected] Viber: 0636515388Facebook: facebook.com/denis.bredun.immortal
!*Для меня важно, чтобы клиент остался доволен*!
Портфолио
- Работаю как программист на C#244 просмотра
Системное программирование
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$5/час
от $5от 5 дней
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