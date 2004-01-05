Предупреждение — клёвые программы! Пока другие говорят, что сделают, я уже делаю ;) Занимаюсь программированием более года, знаю C#!

Привет!

Меня зовут Денис и я программист из Днепра. Мне чуть больше 19 лет, пока что не женат, но живу тоже неплохо. Работаю программистом уже более года и мне нравится моя работа!

!*Резюме*!

Фамилия: Бредун;

Имя: Денис;

Отчество: Сергеевич;

Дата рождения: 05.01.2004;

Страна: Украина; Город: Днепр;

Пол: мужской;

Отношения: в активном поиске;

Какие языки хорошо знаю: английский(Intermediate), русский(используется в речи), украинский(родной);

Среда разработки: Visual Studio 2019;

Языки программирования, которыми я владею: C#;

Связывайтесь, не стесняйтесь! Люблю делать задачи по программированию разной сложности.Люблю смотреть триллеры и ужастики, а также фильмы про умных людей. Если говорить про еду, то больше всего я люблю суши и рамен, из сладкого — мороженое и блинчики с вишнёвым джемом! Люблю слушать музыку типа Nightcore, потому что это необычный стиль… Люблю много работать, вообще яночная птица, поэтому люблю задержаться допоздна!

!*Какие книги читаю*!

!*Условия сотрудничества*!

Если я оставил заявку к вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него своё время и силы.

Веду проект до полного утверждения и даже делаю «сто-пятьсот» правок, чтобы проект объективно выглядел лучше.

Хорошее отношение со стороны заказчика.

Делаю проект только по

Самый первый заказчик получит скидку в 50%.

Только 21 мая скидки на 50% .

. Если заказчик будет с хорошим отношением, то могу сделать скидку на 10%.

В отличие от многих других с радостью обсужу все детали и всё остальное поСкайпу или телефону. Есть вопросы? Давайте созвонимся и всё обсудим! !*Бонусы*!Моя гарантия — всегда вовремя сделанные проекты.Если вдруг моё оформление программы вам не нравится или вы нашли такой баг впрограмме, что нужно всё переделывать всё с самого начала, а правками его нельзя никак исправить, то не переживайте:Понимаю (в отличие от многих других программистов), что вы потеряли время, поэтому яверну деньги, которые, возможно, вы уже скинули, ведь не вы виноваты, что горе — программист не осилил задачу. Всех денег всё равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по Т3, а заказчик — козёл - не разбирается, а только я знаю, как надо эту задачу делать и оформлять» я не стану.Вероятно, это просто не «мой» проект такое бывает и ничего страшного в этом нет.

!*Насчёт правок!(Чуть не забыл!)*! Пишите, что хотите поправить — всё сделаю!

!*Связь*! Номер телефона: +380636515388Номер телефона: +380995354808Skype: live:bredun.denisGmail: [email protected] Viber: 0636515388Facebook: facebook.com/denis.bredun.immortal

!*Для меня важно, чтобы клиент остался доволен*!