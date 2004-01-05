bredun_denis

Денис Бредун bredun_denis

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Предупреждение — клёвые программы! Пока другие говорят, что сделают, я уже делаю ;) Занимаюсь программированием более года, знаю C#!

Привет!

Меня зовут Денис и я программист из Днепра. Мне чуть больше 19 лет, пока что не женат, но живу тоже неплохо. Работаю программистом уже более года и мне нравится моя работа! 

!*Резюме*! 

 

  • Фамилия: Бредун;
  • Имя: Денис;
  • Отчество: Сергеевич;
  • Дата рождения: 05.01.2004;
  • Страна: Украина; Город: Днепр;
  • Пол: мужской;
  • Отношения: в активном поиске;
  • Какие языки хорошо знаю: английский(Intermediate), русский(используется в речи), украинский(родной);
  • Среда разработки: Visual Studio 2019;
  • Языки программирования, которыми я владею: C#;
!*Делаю лабораторки по программированию*! Связывайтесь, не стесняйтесь! Люблю делать задачи по программированию разной сложности.Люблю смотреть триллеры и ужастики, а также фильмы про умных людей. Если говорить про еду, то больше всего я люблю суши и рамен, из сладкого — мороженое и блинчики с вишнёвым джемом! Люблю слушать музыку типа Nightcore, потому что это необычный стиль… Люблю много работать, вообще яночная птица, поэтому люблю задержаться допоздна! 

!*Какие книги читаю*!

 Если чего-то не помню по программировании, то читаю такие книги как: книгаМайкла Доусона «Изучаем C++ через программирование игр» или книгу Джозефа Албахари и Бена Албахари «C# 7.0. Справочник. Полное описание языка».

!*Условия сотрудничества*! 

  • Если я оставил заявку к вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него своё время и силы.
  • Веду проект до полного утверждения и даже делаю «сто-пятьсот» правок, чтобы проект объективно выглядел лучше.
  • Хорошее отношение со стороны заказчика.
  • Делаю проект только по 
!*С удовольствием пообщаюсь голосом*! В отличие от многих других с радостью обсужу все детали и всё остальное поСкайпу или телефону. Есть вопросы? Давайте созвонимся и всё обсудим! !*Бонусы*!
  • Самый первый заказчик получит скидку в 50%. 
  • Только 21 мая скидки на 50%.
  • Если заказчик будет с хорошим отношением, то могу сделать скидку на 10%.
!*Гарантия*! Моя гарантия — всегда вовремя сделанные проекты.!*Я верну деньги*! Если вдруг моё оформление программы вам не нравится или вы нашли такой баг впрограмме, что нужно всё переделывать всё с самого начала, а правками его нельзя никак исправить, то не переживайте:Понимаю (в отличие от многих других программистов), что вы потеряли время, поэтому яверну деньги, которые, возможно, вы уже скинули, ведь не вы виноваты, что горе — программист не осилил задачу. Всех денег всё равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по Т3, а заказчик — козёл - не разбирается, а только я знаю, как надо эту задачу делать и оформлять» я не стану.Вероятно, это просто не «мой» проект такое бывает и ничего страшного в этом нет.

!*Насчёт правок!(Чуть не забыл!)*! Пишите, что хотите поправить — всё сделаю! 

!*Связь*! Номер телефона: +380636515388Номер телефона: +380995354808Skype: live:bredun.denisGmail: [email protected] Viber: 0636515388Facebook: facebook.com/denis.bredun.immortal

!*Для меня важно, чтобы клиент остался доволен*!

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Системное программирование
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