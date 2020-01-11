Нужен опытный верстальщик сайтов для менторства
Образование
НТУУ "КПИ" (Киев)
Технология машиностроения
Курсы, тренинги, сертификаты
Основы Web UI разработки (HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery)(онлайн курсы Prometheus)
Год окончания 2019
Основы программирования (язык Phyton) (Онлайн-курсы Prometheus)
Год окончания 2018
сертификат
Программирование на Python (онлайн курсы Stepik)
Год окончания 2018
сертификат
Python: основы и применение(онлайн курсы Stepik)
Год окончания 2018
сертификат
Введение в Linux (Bash)(онлайн курсы Stepik)
Год окончания 2018
сертификат
Освоил адаптивную верстку, Bootstrap, верстку макетов в Photoshop, Figma, WordPress, технологии БЭМ
Мои работы:
сайт на WordPress: http://energitechno.info/
адаптивный лендинг: http://adaptivlending.energitechno.info/
адаптивный лендинг на Bootstrap: http://adaptivbootstraplending.energitechno.info/
доработка готового лендинга:
проблемы с адаптивностью: http://problem-adaptive.energitechno.info/
лендинг после доработки: http://good-adaptive.energitechno.info/
pixel-perfect верстка: http://pixel-perfect.energitechno.info/
лендинг-портфолио (pixel-perfect верстка + адаптивность): http://portfolio.energitechno.info/
сайт-визитка: http://bulgaria.energitechno.info/
Изучаю:
Web-технологии
Алгоритмы: теория и практика. Методы
Веб-разработка на Python
Full-stack
JavaScript
jQ
Продолжаю углубленное изучение тем, связанных с сайтостроением
Люблю изучать что-нибудь новое, развиваться.
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад