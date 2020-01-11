brei

Виктор Лоянич brei

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
HTML верстка

Образование

 

НТУУ "КПИ" (Киев)

Технология машиностроения

 Курсы, тренинги, сертификаты

 

Основы Web UI разработки (HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery)(онлайн курсы Prometheus)

Год окончания 2019

Основы программирования (язык Phyton) (Онлайн-курсы Prometheus)

Год окончания 2018

сертификат

Программирование на Python (онлайн курсы Stepik)

Год окончания 2018

сертификат

Python: основы и применение(онлайн курсы Stepik)

Год окончания 2018

сертификат

Введение в Linux (Bash)(онлайн курсы Stepik)

Год окончания 2018

сертификат

Освоил адаптивную верстку, Bootstrap, верстку макетов в Photoshop, Figma,  WordPress, технологии БЭМ

Мои работы:

    сайт на WordPress: http://energitechno.info/

    адаптивный лендинг: http://adaptivlending.energitechno.info/

    адаптивный лендинг на Bootstrap: http://adaptivbootstraplending.energitechno.info/

    доработка готового лендинга:

            проблемы с адаптивностью: http://problem-adaptive.energitechno.info/

            лендинг после доработки: http://good-adaptive.energitechno.info/

    pixel-perfect верстка: http://pixel-perfect.energitechno.info/

    лендинг-портфолио (pixel-perfect верстка + адаптивность): http://portfolio.energitechno.info/

    сайт-визитка:  http://bulgaria.energitechno.info/

 

Изучаю:

Web-технологии

Алгоритмы: теория и практика. Методы

Веб-разработка на Python

Full-stack

JavaScript

jQ

Продолжаю углубленное изучение тем, связанных с сайтостроением

Люблю изучать что-нибудь новое, развиваться.