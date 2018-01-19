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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Огромное спасибо Эльдару !!! Качество +100500 Никогда в жизни (работал с многими программистами более 5 лет) не видел такой скорости написания кода, просто дух захватывало !!! Сделал молниеносно и не пропадал, как некоторые фрилансеры. ------------------- Рекомендую однозначно !
Ответный отзыв
Хороший заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата.
$5
10 баллов
6 лет назад
Хороший специалист советую воспользоваться услугами
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Мгновенная оплата, сразу после выполнения задания.