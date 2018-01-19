broelik

Эльдар Алиев broelik

 
23 годаРоссия/Новосибирск
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Hayk737_del
Айк 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$10
10 баллов
6 лет назад
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Огромное спасибо Эльдару !!! Качество +100500 Никогда в жизни (работал с многими программистами более 5 лет) не видел такой скорости написания кода, просто дух захватывало !!! Сделал молниеносно и не пропадал, как некоторые фрилансеры. ------------------- Рекомендую однозначно !
Хороший заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
ruws
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта
Хороший специалист советую воспользоваться услугами
Хороший заказчик! Мгновенная оплата, сразу после выполнения задания.
Ответный отзыв