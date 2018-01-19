Огромное спасибо Эльдару !!! Качество +100500 Никогда в жизни (работал с многими программистами более 5 лет) не видел такой скорости написания кода, просто дух захватывало !!! Сделал молниеносно и не пропадал, как некоторые фрилансеры. ------------------- Рекомендую однозначно !