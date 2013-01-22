Необходимо скопировать сайт, данные от которого были утеряны. Копия сайта хранится на http://web.archive.org/ Задачи: Скопировать единственную страницу сайта и добавить в нее модули из Ecwid. Цена договорная.
HTML-верстка3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Необходимо скопировать сайт, данные от которого были утеряны. Копия сайта хранится на http://web.archive.org/ Задачи: Скопировать единственную страницу сайта и добавить в нее модули из Ecwid. Цена договорная.
Залить на хостинг сайт (moto cms). Шаблон сайта приобретен на сайте: template monster