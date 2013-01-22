brokecr

Антон brokecr

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

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    Необходимо скопировать сайт, данные от которого были утеряны. Копия сайта хранится на http://web.archive.org/ Задачи: Скопировать единственную страницу сайта и добавить в нее модули из Ecwid. Цена договорная.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад