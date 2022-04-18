Что я могу?
Все, что необходимо для достижения хорошего результата:
- простая и сложная верстка сайтов
- лэндинг пейдж
- многостраничные сайты
- верстка по макету
- адаптивная и кроссбраузерная верстка
- SEO верстка
- HTML5/SCC3, SASS/SCSS + BEM
- Flexbox высокого давления)))
- Bootstrap 4 и Material Design Bootstrap
- JQuery
- Python+Django.
Почему верстка будет качественной?
Я пишу адаптивную и кроссбраузерную верстку с помощью проверенной и надежной технологии FlexBox, которую поддерживают почти 98% всех браузеров. А так же использую современный фреймворк Bootstrap 4, который основан на FlexBox. Благодаря этому сайты одинаково хорошо выглядят на компьютерах, мобильных, планшетах и не теряют свой внешний вид в разных браузерах. Все работы обязательно проверяются на наличие ошибок с помощью css/html валидаторов: https://validator.w3.org/ и https://jigsaw.w3.org/css-validator/ что гарантирует качественный и надежный код. Огромное количество посетителей сайтов не дожидаются загрузки страницы и уже не возвращаются второй раз, что очень негативно сказывается на ведении бизнеса. С помощью специальных инструментов разработки моя верстка проходит строгий аудит и оптимизацию скорости загрузки сайта до отличных показателей. Это поможет вам сохранить клиентов и улучшить бизнес.
Чем я лучше?
Ну уж точно не хуже! Кто-то любит рыбалку, кто-то шопинг, а я люблю верстку. И чтоб вам тоже понравилось я:
- Целый месяц сопровождаю проект после завершения работы
- Храню резервные копии проектов, на случай, если с вашей копией что-то случится
- Никогда не пропадаю со связи
- Верну деньги, если не смогу довести проект до конца
- Бесплатно! Добавлю простую анимацию, которую, как обычно, не указал дизайнер)
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