bronewi4ok

Илья Куц bronewi4ok

 
33 годаУкраина/Бердянск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ДЕЛАЮ ВЕРСТКУ ДЛЯ ПОРТФОЛИО - ДЕЛАЮ КАК ДЛЯ СЕБЯ!

Что я могу?

Все, что необходимо для достижения хорошего результата: 

  • простая и сложная верстка сайтов
  • лэндинг пейдж
  • многостраничные сайты
  • верстка по макету
  • адаптивная и кроссбраузерная верстка
  • SEO верстка
  • HTML5/SCC3, SASS/SCSS + BEM
  • Flexbox высокого давления)))
  • Bootstrap 4 и Material Design Bootstrap
  • JQuery
  • Python+Django.

Почему верстка будет качественной?

Я пишу адаптивную и кроссбраузерную верстку с помощью проверенной и надежной технологии FlexBox, которую поддерживают почти 98% всех браузеров. А так же использую современный фреймворк Bootstrap 4, который основан на FlexBox. Благодаря этому сайты одинаково хорошо выглядят на компьютерах, мобильных, планшетах и не теряют свой внешний вид в разных браузерах.    Все работы обязательно проверяются на наличие ошибок с помощью css/html валидаторов: https://validator.w3.org/ и https://jigsaw.w3.org/css-validator/ что гарантирует качественный и надежный код.     Огромное количество посетителей сайтов не дожидаются загрузки страницы и уже не возвращаются второй раз, что очень негативно сказывается на ведении бизнеса. С помощью специальных инструментов разработки моя верстка проходит строгий аудит и оптимизацию скорости загрузки сайта до отличных показателей. Это поможет вам сохранить клиентов и улучшить бизнес.

Чем я лучше?

Ну уж точно не хуже! Кто-то любит рыбалку, кто-то шопинг, а я люблю верстку. И чтоб вам тоже понравилось я:

  • Целый месяц сопровождаю проект после завершения работы
  • Храню резервные копии проектов, на случай, если с вашей копией что-то случится
  • Никогда не пропадаю со связи
  • Верну деньги, если не смогу довести проект до конца
  • Бесплатно! Добавлю простую анимацию, которую, как обычно, не указал дизайнер)
Еще сомневаетесь? Тогда примеры в ПОРТФОЛИО.
PythonВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryDjangoSCSSSASSМногостраничный сайт
Портфолио
HTML-верстка
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$10/час
от $30от 1 дня
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