ДЕЛАЮ ВЕРСТКУ ДЛЯ ПОРТФОЛИО - ДЕЛАЮ КАК ДЛЯ СЕБЯ!

Что я могу?

Все, что необходимо для достижения хорошего результата:

простая и сложная верстка сайтов

лэндинг пейдж

многостраничные сайты

верстка по макету

адаптивная и кроссбраузерная верстка

SEO верстка

HTML5/SCC3, SASS/SCSS + BEM

Flexbox высокого давления)))

Bootstrap 4 и Material Design Bootstrap

JQuery

Python+Django.



Почему верстка будет качественной?

Я пишу адаптивную и кроссбраузерную верстку с помощью проверенной и надежной технологии FlexBox, которую поддерживают почти 98% всех браузеров. А так же использую современный фреймворк Bootstrap 4, который основан на FlexBox. Благодаря этому сайты одинаково хорошо выглядят на компьютерах, мобильных, планшетах и не теряют свой внешний вид в разных браузерах. Все работы обязательно проверяются на наличие ошибок с помощью css/html валидаторов: https://validator.w3.org/ и https://jigsaw.w3.org/css-validator/ что гарантирует качественный и надежный код. Огромное количество посетителей сайтов не дожидаются загрузки страницы и уже не возвращаются второй раз, что очень негативно сказывается на ведении бизнеса. С помощью специальных инструментов разработки моя верстка проходит строгий аудит и оптимизацию скорости загрузки сайта до отличных показателей. Это поможет вам сохранить клиентов и улучшить бизнес.

Чем я лучше?

Ну уж точно не хуже! Кто-то любит рыбалку, кто-то шопинг, а я люблю верстку. И чтоб вам тоже понравилось я:

Целый месяц сопровождаю проект после завершения работы

Храню резервные копии проектов, на случай, если с вашей копией что-то случится

Никогда не пропадаю со связи

Верну деньги, если не смогу довести проект до конца

Бесплатно! Добавлю простую анимацию, которую, как обычно, не указал дизайнер)