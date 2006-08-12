bsa901

Сергей Бирюков bsa901

 
43 годаУкраина/Сумы
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

web-дизайнер

  • Расширения возможностей казино.

    $30

    Здраствуйте! Есть казино, надо расширить возможности, добавить партнерскую программу, улучшить статистику, добавить возможность продажи рекламных мест (можно использовать готовые скрипты и наработки). Бюджет очень ограничен. Стучать на 339-343-198.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мелкие работы над готовым казино. СРОЧНО!!!

    $50

    Здраствуйте! Есть казино, надо поменять дизайн, из-за проблем с бюджетом дизайн шаблонный, желательно совместить несколько шаблонов тематики казино, что бы получилась конфетка. Потом разлить дизайн по .inc файлах. Вообщем ничего сложного. Бюджет не больше 20$. ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание уникального скрипта почтовика

    $100

    Надо создать УНИКАЛЬНЫЙ скрипт почтовика с не плохим дизайном. Обязательно с автоматическими выплатами как в wmmail. С возможностью проводить платные опросы. Обязателько конкурсы. Автоматическую рассылку писем, платные задания, серфинг. И что бы в нем ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Человек для расскрутки сайтов

    Требуется человек для расскрутки сайтов в компанию по разработке сайтов. Вы будете получать 10% от прибыли с каждого проекта в котором принимали участие. Оставьте в заявке адреса проектов в которых Вы участвовали и УКАЖИТЕ ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется опытный и профессиональный php программист

    Требуется опытный и профисиональный php програмист в компанию по созданию сайтов. Ваш гонорар будет составлять 10% с суммы полученой за проект в котором вы участвовали. Требования: знания php, myQSL. Оставьте в заявке адреса проектов в которых Вы ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Опытный и профессиональный web-дизайнер

    Требуется опытный и профессиональный web-дизайнер в компанию по разработке сайтов. Вы будете получать 10% от прибыли с каждого проекта в котором принимали участие. Требования: знания html, javascript (последнее не обязательно). Оставьте в заявке адреса проектов в ...

    JavascriptHTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад