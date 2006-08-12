Здраствуйте! Есть казино, надо расширить возможности, добавить партнерскую программу, улучшить статистику, добавить возможность продажи рекламных мест (можно использовать готовые скрипты и наработки). Бюджет очень ограничен. Стучать на 339-343-198.
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Здраствуйте! Есть казино, надо поменять дизайн, из-за проблем с бюджетом дизайн шаблонный, желательно совместить несколько шаблонов тематики казино, что бы получилась конфетка. Потом разлить дизайн по .inc файлах. Вообщем ничего сложного. Бюджет не больше 20$. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Надо создать УНИКАЛЬНЫЙ скрипт почтовика с не плохим дизайном. Обязательно с автоматическими выплатами как в wmmail. С возможностью проводить платные опросы. Обязателько конкурсы. Автоматическую рассылку писем, платные задания, серфинг. И что бы в нем ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек для расскрутки сайтов в компанию по разработке сайтов. Вы будете получать 10% от прибыли с каждого проекта в котором принимали участие. Оставьте в заявке адреса проектов в которых Вы участвовали и УКАЖИТЕ ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется опытный и профисиональный php програмист в компанию по созданию сайтов. Ваш гонорар будет составлять 10% с суммы полученой за проект в котором вы участвовали. Требования: знания php, myQSL. Оставьте в заявке адреса проектов в которых Вы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется опытный и профессиональный web-дизайнер в компанию по разработке сайтов. Вы будете получать 10% от прибыли с каждого проекта в котором принимали участие. Требования: знания html, javascript (последнее не обязательно). Оставьте в заявке адреса проектов в ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад