Есть три курса для мам. Их будет больше.. Нужна страница главная и страница с каждым курсом. Подключить все и настроить, чтобы сайт работал хорошо. Вот примерное ТЗ. Примерное, потому что функционал возможно увеличится в ...
Опыт работы менеджером интернет проектов 2 года.
Портфолио:
zilkov.com - личный одностраничный сайт композитора/аранжировщика.
wemamas.ru - образовательный онлайн-проект. Занимаюсь сейчас его реконструкцией.
Вокалистка профессиональная. Опыт работы в кавер-группе 5 лет.
Навыки элементарного видео-монтажа.
- $200Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть недоработанный сайт wemamas.ru нужна консультация и сама работа - возможно ли его поднять с нуля через cmsку, можно изменить дизайн и убрать пока ненеобходимое. запланировано три личных кабинета (студент, преподаватель и админ). ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Cайт wemamas.ru Сделан в php kohana 3. Нужно доработать верстку. Вот макеты. https://drive.google.com/open?id=0b17nohcw7cnbcfnf... В админке нужно, сделать так, чтобы фиксировались все заявки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $380
Cайт wemamas.ru Сделан в php kohana 3. Разработчик, который делал эти файлы готов все рассказать. За все могу заплатить 20000 рублей. Срок - чем раньше, тем лучше. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад