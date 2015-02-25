bublain

Елена bublain

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Project менеджер (интернет-проекты), разработка сайтов, комплексный маркетинг.

Опыт работы менеджером интернет проектов 2 года. 

Портфолио:

zilkov.com - личный одностраничный сайт композитора/аранжировщика.

wemamas.ru - образовательный онлайн-проект. Занимаюсь сейчас его реконструкцией.

Вокалистка профессиональная. Опыт работы в кавер-группе 5 лет.

Навыки элементарного видео-монтажа.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нужен продающий сайт. Тематика онлайн курсы для мам
Спасибо за сотрудничество
Вопрос решается. Алексей очень ответственно подходит к обработке отзывов и сохранению хорошей (наверняка не голословной) репутации.
Ответный отзыв
mikhail-84
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Доработать сайт (верстка с нуля и админка (доделать)). Kohana 3
PHP
Интересный заказ. Было приятно работать
Первый разработчик, который ответственно подошел к делу. Советовал, спрашивал, делал все качественно, не боялся трудной работы и, даже учитывая, что объемы оказались больше заявленных все равно согласился все сделать.
Ответный отзыв