bublikov26

Разработчик 1с Битрикс

Разработчик 1с Битрикс

Возраст: 25 лет

Город: Херсон

Образование

Одесский национальный политехнический университет.

Степень высшего образования: бакалавр, специальность "Компьютерная инженерия"

Опыт работы

С 2015 - на текущее время

Работаю как разработчик 1С Битрикс.

Примеры моих работ:

http://pizzaroni.ru

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

https://www.tgsmit.ru

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

https://chelluxspb.ru

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

https://funkflowers.ru

- проект написан с нуля. Заказчик предоставил готовую верстку дизайна.

https://www.salamander.ru

- проект написан с нуля. Заказчик предоставил готовую верстку дизайна.

https://www.butik-vera.ru

- поддержка + полный редизайн сайта

https://widgefy.io

- проект с нуля

https://ascent-import.ru

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

https://eurotoy.com.ua

- проект с нуля

https://armylife.ru

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

http://three-sisters.ru

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

http://okna.expert

- поддержка + доработка, модификация текущего функционала

Профессиональные и другие навыки

Технологии - PHP, JS, JQ, MySQL, GIT, Bitrix.API,D7

- Работа с файлами, сессиями, куками MySQL - базовый синтаксис, объединение таблиц. Построение и оптимизация запросов.

- Умение разбираться в чужом коде, документация собственного. Ведение отчетности по выполненным работам.

- Опыт проектирования БД для высоко нагруженных проектов.

- Хорошее знание архитектуры CMS 1С-Битрикс и Bitrix API в том числе ядра D7

- Настройка CMS, интеграция дизайна для шаблонов сайта и компонентов

- Умение писать собственные компоненты и модули для 1С-Bitrix

- Интеграция CMS 1С-Битрикс с сторонними сервисами

- Подключение и разработка платежных и курьерских служб

- PSR.

- SEO оптимизация по рекомендациям.

Знание языков

Украинский - Свободный

Русский - Свободный

Английский - Средний

Дополнительная информация

Имеется сертификат "Разработчик битрикс Framework".