bublikov26

Разработчик 1с Битрикс
Возраст: 25 лет
Город: Херсон
Образование
Одесский национальный политехнический университет.
Степень высшего образования: бакалавр, специальность "Компьютерная инженерия"
Опыт работы
С 2015 - на текущее время
Работаю как разработчик 1С Битрикс.
Примеры моих работ:
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
- проект написан с нуля. Заказчик предоставил готовую верстку дизайна.
- проект написан с нуля. Заказчик предоставил готовую верстку дизайна.
- поддержка + полный редизайн сайта
- проект с нуля
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
- проект с нуля
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
- поддержка + доработка, модификация текущего функционала
Профессиональные и другие навыки
Технологии - PHP, JS, JQ, MySQL, GIT, Bitrix.API,D7
- Работа с файлами, сессиями, куками MySQL - базовый синтаксис, объединение таблиц. Построение и оптимизация запросов.
- Умение разбираться в чужом коде, документация собственного. Ведение отчетности по выполненным работам.
- Опыт проектирования БД для высоко нагруженных проектов.
- Хорошее знание архитектуры CMS 1С-Битрикс и Bitrix API в том числе ядра D7
- Настройка CMS, интеграция дизайна для шаблонов сайта и компонентов
- Умение писать собственные компоненты и модули для 1С-Bitrix
- Интеграция CMS 1С-Битрикс с сторонними сервисами
- Подключение и разработка платежных и курьерских служб
- PSR.
- SEO оптимизация по рекомендациям.
Знание языков
Украинский - Свободный
Русский - Свободный
Английский - Средний
Дополнительная информация
Имеется сертификат "Разработчик битрикс Framework".