buchkovskaya

Анна Бучковская buchkovskaya

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
&#128161; Продуманный UI и удобный UX

👋

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Давайте знакомиться

Меня зовут Анна.

Я UI/UX веб-дизайнер с опытом более 6-ти лет.

Считаю, что важно создать качественный инструмент продаж для вашего бизнеса, а не просто красивую картинку, но и про красоту не забываю, поэтому при проектировании дизайна, особое внимание уделяю структуре и логике взаимодействия.

Слежу за трендами дизайна и не останавливаюсь на достигнутом, развиваюсь и покоряю новые вершины.

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Услуги:

  • Прототипирование;
  • Дизайн лендингов;
  • Дизайн веб-сайтов;
  • Мобильный и адаптивный дизайн;
  • Дизайн e-mail-писем;
  • Дизайн баннеров;
  • Редизайн существующих сайтов, доработка;
  • Оформление страниц в социальных сетях;
  • Дизайн журналов;
  • Дизайн логотипов, фирменный стиль;
  • Разработка сайтов в Webflow
  • Презентации

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Контакты

Telegram: https://t.me/buchkovskaya2304

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Опыт работы

Freelance 2015 - 2018.

Тitanium, Украина (продуктовая компания) 2018 - 2021.

Arrow, Сингапур (IT компания) 2021 - 2022.

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Инструменты которые использую:

  • Figma (основной инструмент);
  • Sketch (при необходимости);
  • Adobe Photoshop (при необходимости);
  • Adobe Illustrator (при необходимости);
  • Adobe Indesign (этот инструмент использовала для разработки электронных журналов, при желании могу скинуть ссылку);
  • Webflow (на данный момент был реализован один сайт, свои навыки еще улучшаю, так же скину при желании ссылку).

Портфолио