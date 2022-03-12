💡 Продуманный UI и удобный UX
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Давайте знакомиться
Меня зовут Анна.
Я UI/UX веб-дизайнер с опытом более 6-ти лет.
Считаю, что важно создать качественный инструмент продаж для вашего бизнеса, а не просто красивую картинку, но и про красоту не забываю, поэтому при проектировании дизайна, особое внимание уделяю структуре и логике взаимодействия.
Слежу за трендами дизайна и не останавливаюсь на достигнутом, развиваюсь и покоряю новые вершины.
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Услуги:
- Прототипирование;
- Дизайн лендингов;
- Дизайн веб-сайтов;
- Мобильный и адаптивный дизайн;
- Дизайн e-mail-писем;
- Дизайн баннеров;
- Редизайн существующих сайтов, доработка;
- Оформление страниц в социальных сетях;
- Дизайн журналов;
- Дизайн логотипов, фирменный стиль;
- Разработка сайтов в Webflow
- Презентации
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Контакты
Telegram: https://t.me/buchkovskaya2304
💪
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Опыт работы
Freelance 2015 - 2018.
Тitanium, Украина (продуктовая компания) 2018 - 2021.
Arrow, Сингапур (IT компания) 2021 - 2022.
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Инструменты которые использую:
- Figma (основной инструмент);
- Sketch (при необходимости);
- Adobe Photoshop (при необходимости);
- Adobe Illustrator (при необходимости);
- Adobe Indesign (этот инструмент использовала для разработки электронных журналов, при желании могу скинуть ссылку);
- Webflow (на данный момент был реализован один сайт, свои навыки еще улучшаю, так же скину при желании ссылку).
Портфолио
- Абу Яхья31 просмотр
- RealBig.media31 просмотр
- Pharmateka.uz33 просмотра
- Многостраничный сайт23 просмотра
- IronCRM15 просмотров
- Farm product, organic product48 просмотров
- Mобила.Kz15 просмотров
- Auto.Boom15 просмотров
- GpsLOG (GPS-трекер для Android)23 просмотра
- Разработка логотипа и обложка для фейсбука11 просмотров