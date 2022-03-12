💡 Продуманный UI и удобный UX

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Давайте знакомиться

Меня зовут Анна.

Я UI/UX веб-дизайнер с опытом более 6-ти лет.

Считаю, что важно создать качественный инструмент продаж для вашего бизнеса, а не просто красивую картинку, но и про красоту не забываю, поэтому при проектировании дизайна, особое внимание уделяю структуре и логике взаимодействия.

Слежу за трендами дизайна и не останавливаюсь на достигнутом, развиваюсь и покоряю новые вершины.

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Услуги:

Прототипирование;

Дизайн лендингов;

Дизайн веб-сайтов;

Мобильный и адаптивный дизайн;

Дизайн e-mail-писем;

Дизайн баннеров;

Редизайн существующих сайтов, доработка;

Оформление страниц в социальных сетях;

Дизайн журналов;

Дизайн логотипов, фирменный стиль;

Разработка сайтов в Webflow

Презентации

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Контакты

Telegram: https://t.me/buchkovskaya2304

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Опыт работы

Freelance 2015 - 2018.

Тitanium, Украина (продуктовая компания) 2018 - 2021.

Arrow, Сингапур (IT компания) 2021 - 2022.

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Инструменты которые использую: