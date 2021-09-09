Добрый день, Уважаемый заказчик!
Я занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.
Навыки: HTML5 / CSS3 / LESS / JavaScript // Bootstrap / Smartgrid / Flexbox/Git / Wordpress /
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:
- Вёрстку (Если вы уже определились с дизайном вашего сайта и у вас уже есть готовый .psd макет). Моя вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная, создана по всем стандартам (CSS3, HTML5, js) и оптимизирована для дальнейшего продвижения. Это значит, что ваш сайт будет корректно отображаться на всех современных браузерах, в дальнейшем у Вас не возникнет трудностей в продвижении сайта, сайт будет адаптироваться под все устройства: планшеты, смартфоны, компьютеры и телефоны.
- Доработку существующего сайта. Например, настройку всех форм обратной связи на вашу почту.
- Интеграцию вёрстки на cms(Wordpress). Вы сами с легкостью сможете управлять сайтом и наполнять его по мере необходимости.
Обращайтесь, всегда рад помочь!
Можете ознакомится с моими работами
Портфолио
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- LIGHTBOOST49 просмотров
- Гостиничный комплекс51 просмотр
- Provide Site52 просмотра
- Мастер Ремонта35 просмотров
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- Lasles39 просмотров
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