Доброго всем здоровья!!! Идеи в голове генерируются постоянно, но так как на их место сразу приходят другие, многие без реализации теряются, а жаль, они бывают интересными. Давайте поможем друг-другу, вы поможете мне сохранить и реализовать мои идеи, а я в свою очередь постараюсь помочь Вам с тем же.

Род моей деятельности это договорное право, в границах законодательства Украины, договора купли-продажи, поставки, аренды, и.т.д., оптовая продажа сельскохозяйственной продукции, сотрудничество с ведущими зернотрейдерами Украины, разработка слоганов, написание текстов, нейминг. Но это не предел моих возможностей. Давайте посмотрим, на что я способен.