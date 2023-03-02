buiukli_mv

Марина buiukli_mv

 
27 летУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Готова работать

Красный диплом магистра по специальности юрист-международник, младший научный сотрудник и переводчик английского языка. Также в совершенсве владею русским, украинским и болгарским языком. Могу выполнить работу в другой сфере также

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$4
10 баллов
10 месяцев назад
Перенос вопросов из ворда в блокнот
Марина качественно и оперативно сделала проект! Очень доволен результатом и, надеюсь, дальше продолжить совместную работу с ней на других проектах. Рекомендую!
Очень рада сотрудничеству! Все было на высшем уровне, чётко поставлены задачи, оплата за работу в том объёме, как договаривались, без задержек, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв