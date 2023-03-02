Готова работать
Красный диплом магистра по специальности юрист-международник, младший научный сотрудник и переводчик английского языка. Также в совершенсве владею русским, украинским и болгарским языком. Могу выполнить работу в другой сфере также
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
100%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
10 месяцев назад
Марина качественно и оперативно сделала проект! Очень доволен результатом и, надеюсь, дальше продолжить совместную работу с ней на других проектах. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рада сотрудничеству! Все было на высшем уровне, чётко поставлены задачи, оплата за работу в том объёме, как договаривались, без задержек, всегда на связи. Рекомендую!