Графический дизайнер
Я графический дизайнер из России.
Опыт работы уже около 6 лет.
За плечами много проектов во фриланс системах. Работаю с брендированием соц. сетей(преимущественно игровых). Создаю лого, дизайн для фирм. Также работаю с фото обработкой.
Работаю в Photoshop, Lightroom и немного в blender
Делаю заказы быстро и не дорого. Откликаюсь быстро
Обычный план работы:
1)Связываюсь с заказчиком: Намечаем дни работы, удобное время и стоимость
2)Узнаю в чем заключается задача и выясняем детали работы
3)Делаю работу и отправляю заказчику на оценку. Если что обсуждаем то что не нравится и я исправляю
Портфолио:https://t.me/+VkyXo3cPI505MDAy
Портфолио:https://www.weblancer.net/users/buka_3101/portfolio/
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
17%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Главная страница сайта4 просмотра
- Замена символов на документе9 просмотров
- Замена символов на документе8 просмотров
- Превью для wb2 просмотра
- Дизайн одежды3 просмотра
- Задний фон на сайт3 просмотра
- Оформление для соц.сети3 просмотра
- Грим2 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 месяцев назад
Сделал все очень быстро и четко. Нет проблем без задержек. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставил задачу. Оплатил быстро