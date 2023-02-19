Графический дизайнер

Я графический дизайнер из России.

Опыт работы уже около 6 лет.

За плечами много проектов во фриланс системах. Работаю с брендированием соц. сетей(преимущественно игровых). Создаю лого, дизайн для фирм. Также работаю с фото обработкой.

Работаю в Photoshop, Lightroom и немного в blender

Делаю заказы быстро и не дорого. Откликаюсь быстро

Обычный план работы:

1)Связываюсь с заказчиком: Намечаем дни работы, удобное время и стоимость

2)Узнаю в чем заключается задача и выясняем детали работы

3)Делаю работу и отправляю заказчику на оценку. Если что обсуждаем то что не нравится и я исправляю

Портфолио:https://t.me/+VkyXo3cPI505MDAy

Портфолио:https://www.weblancer.net/users/buka_3101/portfolio/