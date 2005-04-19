Разработка приложений HTML, CSS, JS, React

Опыт программирования – с 2021 года.

Из основного: HTML, CSS, JS, React, Windows, Git.

Отдаю предпочтение интересным, нестандартным, недолгосрочным проектам (день-два-неделя).

Все проекты выполняются на основании подробного задания. При отсутствии задания, при необходимости его дорабатывать / прорабатывать / уточнять / писать с нуля потраченное мною время учитывается в конечной стоимости проекта.

Для всего программного обеспечения, которое я разрабатываю, в течение всего срока его эксплуатации заказчиком я обеспечиваю:

бесплатно:

1) исправление любых ошибок, глюков, багов и прочей чертовщины (крайне редкий случай, но все же никто не застрахован);

2) исправления в случае несоответствия заданию;

3) консультативную поддержку и минимальные правки кода;

платно:

4) внесение изменений и/или дополнений, не предусмотренных изначальным техническим заданием;

5) модификацию работы парсера в том случае, если сайт-донор изменил формат выдачи.

Гарантируется чистота, опрятность и логичность кода, а также минимально-необходимые комментарии по тексту.

Обеспечиваю консультацию по установке скриптов на оборудование заказчика.