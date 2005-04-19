Опыт программирования – с 2021 года.
Из основного: HTML, CSS, JS, React, Windows, Git.
Отдаю предпочтение интересным, нестандартным, недолгосрочным проектам (день-два-неделя).
Все проекты выполняются на основании подробного задания. При отсутствии задания, при необходимости его дорабатывать / прорабатывать / уточнять / писать с нуля потраченное мною время учитывается в конечной стоимости проекта.
Для всего программного обеспечения, которое я разрабатываю, в течение всего срока его эксплуатации заказчиком я обеспечиваю:
бесплатно:
1) исправление любых ошибок, глюков, багов и прочей чертовщины (крайне редкий случай, но все же никто не застрахован);
2) исправления в случае несоответствия заданию;
3) консультативную поддержку и минимальные правки кода;
платно:
4) внесение изменений и/или дополнений, не предусмотренных изначальным техническим заданием;
5) модификацию работы парсера в том случае, если сайт-донор изменил формат выдачи.
Гарантируется чистота, опрятность и логичность кода, а также минимально-необходимые комментарии по тексту.
Обеспечиваю консультацию по установке скриптов на оборудование заказчика.
Портфолио
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