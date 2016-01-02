Некоторые завершенные проекты, из интересных:
Редактор математических формул для сайтов. (GWT) https://code.google.com/p/gwt-equation-editor/
Конфигуратор автомобилей для внутри-корпоративного сайта автопроизводителя. С интеграцией к КИС и пр. корпоративными штучками. (Java, C/ITK, PHP, Javascript)
Интерактивная web-система обучения программированию. (Python, Javascript, Coffeescript, C#)
Плагины 3D-визуализации картографической информации и полигональных расчетов к ГИС "Геозор". (C++)
Система визуализации для гиро-компаса бронемашин. (C)
Система высокопроизводительных математических расчетов по анализу данных энцефалограмм. (C# + C)
Система расчета управляющих воздействий для био-реакторов. (Matlab и пр.)
Опыт разработки:
Java (десктопные и серверные приложения разных видов; когда-то, еще GWT) 10+ лет
C#/VB.NET (десктопные приложения разных видов, в том числе и сильно многопоточные :) ) 10+ лет
PHP (куча мелких сайтиков, веб-сервисов и программок; Yii, Slim) 10+ лет
Python (один, но хитроумный проект)
Javascript (куча разных сайтиков; jQuery) 10+ лет
VBA (всякая мелкая автоматизация в Excel, Access и Word) 10+ лет
SQL (в основном MySQL) 10+ лет
Веб-сервера:
Apache
nginx
Еще есть опыт (но давно):
C
C++
Pascal :)
и разнообразная экзотика. :)