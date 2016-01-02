Решаем неразрешимые задачи. Запрограммим все что угодно.

Некоторые завершенные проекты, из интересных:

Редактор математических формул для сайтов. (GWT) https://code.google.com/p/gwt-equation-editor/

Конфигуратор автомобилей для внутри-корпоративного сайта автопроизводителя. С интеграцией к КИС и пр. корпоративными штучками. (Java, C/ITK, PHP, Javascript)

Интерактивная web-система обучения программированию. (Python, Javascript, Coffeescript, C#)

Плагины 3D-визуализации картографической информации и полигональных расчетов к ГИС "Геозор". (C++)

Система визуализации для гиро-компаса бронемашин. (C)

Система высокопроизводительных математических расчетов по анализу данных энцефалограмм. (C# + C)

Система расчета управляющих воздействий для био-реакторов. (Matlab и пр.)

Опыт разработки:

Java (десктопные и серверные приложения разных видов; когда-то, еще GWT) 10+ лет

C#/VB.NET (десктопные приложения разных видов, в том числе и сильно многопоточные :) ) 10+ лет

PHP (куча мелких сайтиков, веб-сервисов и программок; Yii, Slim) 10+ лет

Python (один, но хитроумный проект)

Javascript (куча разных сайтиков; jQuery) 10+ лет

VBA (всякая мелкая автоматизация в Excel, Access и Word) 10+ лет

SQL (в основном MySQL) 10+ лет

Веб-сервера:

Apache

nginx

Еще есть опыт (но давно):

C

C++

Pascal :)

и разнообразная экзотика. :)