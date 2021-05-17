Логотип, айдентика и все остальное для бренда
Разработка:
Привет,после того как ты одобрил мою заявку, мы обговариваем детали заказа.
1. Концепция бренда
2. Целевая аудитория
3. Предпочтения и примеры.
После сбора информации, в назначенное время высылаю варианты своего видения, или работы выполненные согласно ТЗ.
Далее работаем над правками, пока не придем к идеалу.
Оплата:
Карта (Сбербанк), Yandex Деньги
Связь:
Telegram: 89994848721
Mail: [email protected]
Viber: 89994848721
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
4 года назад
Всё супер, выполнил все мои капризы. Робота 5/5
Ответный отзыв
Все четко и по делу.