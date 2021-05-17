Логотип, айдентика и все остальное для бренда

Разработка:

Привет,после того как ты одобрил мою заявку, мы обговариваем детали заказа.

1. Концепция бренда

2. Целевая аудитория

3. Предпочтения и примеры.

После сбора информации, в назначенное время высылаю варианты своего видения, или работы выполненные согласно ТЗ.

Далее работаем над правками, пока не придем к идеалу.

Оплата:

Карта (Сбербанк), Yandex Деньги

Связь:

Telegram: 89994848721

Mail: [email protected]

Viber: 89994848721

Vk: https://vk.com/idbulatika