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Булат bulatpng

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Логотип, айдентика и все остальное для бренда

Разработка:

Привет,после того как ты одобрил мою заявку, мы обговариваем детали заказа.

1. Концепция бренда

2. Целевая аудитория

3. Предпочтения и примеры.

После сбора информации, в назначенное время высылаю варианты своего видения, или работы выполненные согласно ТЗ.

Далее работаем над правками, пока не придем к идеалу.

Оплата:

Карта (Сбербанк), Yandex Деньги

Связь:

Telegram: 89994848721

Mail: [email protected]

Viber: 89994848721

Vk: https://vk.com/idbulatika

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Отзывы заказчиков

Leiman77
Андрей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Логотип для сайта и instagram
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
BATTLECAT
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Логотип совы, для game сообщества
Всё супер, выполнил все мои капризы. Робота 5/5
Все четко и по делу.
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